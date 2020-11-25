Yeni Güncellemeyle, PlayStation 5'e Önemli Bir Özellik Daha Geliyor

Sony, PlayStation 5'e gelecek bir sistem yazılımı güncellemesi ile önemli bir görsel özelliğin kullanıcılara sunulacağını doğruladı.

  • Ercan Uğurlu
PlayStation 5'e "Değişken Yenileme Hızı" Geliyor

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 sonunda geçtiğimiz hafta satışa sunuldu ve şimdiden stoklarda tükendi. Oyuncular yeni stokları beklerken, Sony de PS5 için önemli bir açıklamada bulundu. Sony yaptığı açıklamada, yapacağı bir sistem yazılımı güncellemesi ile PlayStation 5'e Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği getireceğini doğruladı. Peki, Değişken Yenileme Hızı, VRR Özelliği nedir?

Değişken Yenileme Hızı (VRR), aslında AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync tarafından kullanılan, monitör ile ekran kartı arasındaki FPS, yani saniyede görüntülenen kare sayısının senkronizasyonu şeklinde tanımlayabiliriz. Bu özellik sayesinde televizyondaki görüntü ve PS5'in sağladığı görüntü arasında gösterilen kare gecikmesi yaşanmayacak ve bu da ekran yırtılmalarının önüne geçecek. Özellikle bu sorundan Ubisoft'un son oyunu Assassin's Creed Valhalla'da karşılaşmıştık hatırlarsanız. Assassin's Creed Valhalla incelemesinde bu konuya değinmiştik.

Sony'nin yaptığı bu açıklama gerçekten oyun görselliği açısından oldukça önemli. HDMI v.2.1 tarafından destekleneceği doğrulanan VRR Özelliği güncellemesinin ne zaman sunulacağı ise şimdilik belli değil.

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