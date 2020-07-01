Neden Hack'leniyoruz? İşte Hack'lenmenin Arkasındaki 4 Kritik Neden!

Şirketlerin ve teknolojilerin birbirleriyle daha fazla bağlantı kurması, siber saldırganların istismar edebileceği zafiyet ihtimalini beraberinde getiriyor. BugBounter, şirketlerin hacklenmesine sebep olan dört kritik başlığı ele alıyor.