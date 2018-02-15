Nedir Bu Fuchsia OS, Ne Zaman Gelecek?

Google'ın üzerinde çalıştığı Fuchsia OS nedir, Android'in yerine geçmeyi mi planlıyor? Ne zaman gelecek?

  • Zeynel A. Öztürk
Fuchsia OS Nedir, Ne Zaman Gelecek?

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