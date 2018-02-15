Nedir Bu Fuchsia OS, Ne Zaman Gelecek?
Google'ın üzerinde çalıştığı Fuchsia OS nedir, Android'in yerine geçmeyi mi planlıyor? Ne zaman gelecek?
- Zeynel A. Öztürk
Google Fuchsia, Google'ın laptop'lar, telefonlar ve tabletlere yönelik bir işletim sistemi. Peki henüz ilk günlerini yaşayan Fuchsia, tam olarak nasıl bir platform? Android ve Chrome OS'u nasıl etkileyebilir?
Fuchsia OS'un tasarım yaklaşımı Microsoft'un Windows 10'da izlediği yaklaşıma çok benziyor. Tüm arayüz, kernel olarak bilinen aynı kök kodu kullanıyor ve kullanıcıya gösterilen arayüz, cihaza uyum sağlıyor.
Fuchsia'nın "Zircon" olarak bilinen kernel'i, sıkça güncellenebiliyor ve uygulamaların erişimine karşı güvenle korunuyor.
Fuchsia, kartlı görünüme ağırılık veriyor - açtığınız her uygulama bu kartların içinde görünüyor. Tek karta birden fazla uygulama yerleştirebiliyorsunuz. Böylece uygulamalardan çok görevlere odaklanıyorsunuz.
Şimdiye kadarki en iyi çapraz-platform işletim sistemi olmayı amaçlayan Fuchsia, bunun için GitHub'da "ledger" adıyla tanınan yeni bir aracı kullanıyor. Bu sayede Google hesabınızla giriş yaptığınız bir Fuchsia cihazına yüklediğiniz uygulamaya tüm Fuchsia cihazlarından ulaşabiliyorsunuz.
Fuchsia'nın çıkış tarihiyle ilgili birçok dedikodu yapıldı ancak Fuchsia'yı kullanan cihazların 2019'dan önce ortaya çıkması beklenmiyor. Ancak 2018'de Fuchsia'yı çalışır halde görebiliriz ve firma, bir önizleme sürümü yayınlayabilir.
Fuchsia, zaman içinde Android ve Chrome'u bitirmeyi planlıyor olabilir ancak Android ve Chrome'un getirdiği birçok prensip, yaşamaya devam edecek. Örneğin Fuchsia'nın ilk yapıları, Material Design tasarım dilini kullanıyor.
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