PlayStation 5 Tanıtılıyor: Merakla Beklenen PS5 Tanıtımını Canlı İzleyin

Sony'nin merkla beklenen PlayStation 5 tanıtım etkinliği bu gece gerçekleştiriliyor. PlayStation 5 nasıl olacak; bizlere neler sunacak. Bu dev tanıtım etkinliğini canlı olarak izliyoruz...

Canlı Yayın: PlayStation 5 Tanıtılıyor

Beklenen Sony PlayStation 5 etkinliği, bu gece Türkiye saatiyle 23:00'da gerçekleşecek. Aslında daha önce yapılması planlanan etkinlik, ABD'de George Floyd'un polis tarafından göz altına alınırken öldürülmesi üzerine çıkan geniş çaplı protestolar nedeniyle ertelenmişti.

Etkinlikte PS5 oyunlarının (birinci ve üçüncü parti oyunların) nasıl olacağını görme fırsatı bulacağız. Bunun yanız sıra, PlayStation 5 donanımını da ilk kez görme fırsatı elde etmemiz muhtemel. 

Seslerdeki yenilikleri duyabilmeniz için etkinliği bir kulaklıkla takip etmeniz öneriliyor. Firmaya göre ses çalışmalarını bir laptop'un veya telefonun hoparlörüyle fark etmek, çok zor olabilir.

Şimdi arkanıza yaslanın ve uzun zamandır merakla beklenen Sony Playtation 5 etkinliğini canlı olarak izlemeye başlayın. Yayın, Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak ve hemen aşağıdaki videodan canlı olarak izlenebilecek.

[ENGLISH] PS5 - THE FUTURE OF GAMING SHOW[ENGLISH] PS5 - THE FUTURE OF GAMING SHOW
Please join us on June 11 at 1pm PDT / 9pm BST / 10pm CEST to see what’s in store for the next generation of games. FRANÇAIS - DEUTSCH - ESPAÑOL - ESPAÑOL LATINO - JAPANESE -

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