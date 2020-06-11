PlayStation 5 Tanıtılıyor: Merakla Beklenen PS5 Tanıtımını Canlı İzleyin

Sony'nin merkla beklenen PlayStation 5 tanıtım etkinliği bu gece gerçekleştiriliyor. PlayStation 5 nasıl olacak; bizlere neler sunacak. Bu dev tanıtım etkinliğini canlı olarak izliyoruz...