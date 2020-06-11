PlayStation 5 Tanıtılıyor: Merakla Beklenen PS5 Tanıtımını Canlı İzleyin

Beklenen Sony PlayStation 5 etkinliği, bu gece Türkiye saatiyle 23:00'da gerçekleşecek. Aslında daha önce yapılması planlanan etkinlik, ABD'de George Floyd'un polis tarafından göz altına alınırken öldürülmesi üzerine çıkan geniş çaplı protestolar nedeniyle ertelenmişti.
Etkinlikte PS5 oyunlarının (birinci ve üçüncü parti oyunların) nasıl olacağını görme fırsatı bulacağız. Bunun yanız sıra, PlayStation 5 donanımını da ilk kez görme fırsatı elde etmemiz muhtemel.
Seslerdeki yenilikleri duyabilmeniz için etkinliği bir kulaklıkla takip etmeniz öneriliyor. Firmaya göre ses çalışmalarını bir laptop'un veya telefonun hoparlörüyle fark etmek, çok zor olabilir.
Şimdi arkanıza yaslanın ve uzun zamandır merakla beklenen Sony Playtation 5 etkinliğini canlı olarak izlemeye başlayın. Yayın, Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak ve hemen aşağıdaki videodan canlı olarak izlenebilecek.
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