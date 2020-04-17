Almanya'dan şaşırtan açıklama: Bugün itibarıyla koronavirüs kontrol altında

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, 17 Nisan Cuma günü yaptığı açıklamada, Almanya'daki koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını haber verdi. Bakan Spahn, vakalardaki erken artışın ardından bir ay süren karantina sayesinde salgının "tekrar kontrol altında" olduğunu ve ülkenin Ağustos ayında on milyonlarca maske üreteceğini söyledi.
The Local'da yer alan habere göre, Berlin'de gazetecilere verdiği demeçte Spahn, insanları evlerinde tutma kısıtlamalarının "başarılı olduğunu" söyledi. "Enfeksiyon sayıları, özellikle gün bazında, önemli ölçüde azaldı. Salgın bugün tekrardan kontrol altında. Dinamik yükselmeyi tekrar doğrusal bir yükselme haline getirmeyi başardık" dedi Spahn.
Bakan, 12 Nisan'dan bu yana her gün bildirilen iyileşen vaka sayısının yeni enfeksiyon sayılarından daha fazla olmasını "cesaretlendirici" olarak nitelendirdi.
ALMANYA, KORONAVİRÜS SON DURUM!
Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, cuma sabahı 9'dan itibaren Almanya'da 137.698 doğrulanmış koronavirüs vakası bulunuyordu.
Bunlardan 4.052'si ölümle ve 77.000'i iyileşme ile sonuçlandı.
Spahn, Alman şirketlerinin Ağustos ayından itibaren haftada 10 milyonlarca maske üretmeye başlanacağını söyledi. Üretilecek maskeler arasında 10 milyon FFP2 koruyucu standardını sağlayan ve 40 milyon cerrahi maske bulunuyor. Spahn gazetecilere verdiği demeçte, "Ağustos ayından itibaren 10 milyon FFP2 maskesi ve 40 milyon cerrahi maske üretmek isteyen yaklaşık 50 şirket ile anlaştık" dedi.
Ancak şimdiye kadar Almanya, komşuları Avusturya'nın aksine, ülke çapında halkın maske takmasını zorunlu tutmadı ve bunu sadece bir öneri olarak sundu. Maske ihtiyacını erteleme kararını savunan Spahn, insanların şimdiye kadar "oldukça sorumlu" davrandığını söyledi.
Perşembe günü geç saatlerde hastalık kontrol merkezi Robert Koch Institute (RKI) tarafından yayınlanan rakamlara göre, virüsün kişiden kişiye bulaşma oranı 0.7'ye düştü.
Enfeksiyon oranını politikacılar önemli bir gösterge olarak görüyor ve bu veriler Almanya'daki okulların ve çoğu işletmenin virüs sebebiyle kapatılmalarından sonra tekrar açılmalarının düzenlenmesinde kullanılıyor.
"Bu verilerin istikrarlı olup olmadığını göreceğiz," dedi RKI başkanı Lothar Wieler. Hastalığın "ortadan kaldırılmadığını" ve yeni enfeksiyonların ortaya çıkmaya devam edebileceğini de sözlerine ekledi.
Angela Merkel, bu rakamların karantinanın hafifletilmesini haklı çıkardığını ancak "hata için küçük bir marj" olduğunu ve dikkatli olunması gerektiği uyarısını söyledi.
Başbakan Angela Merkel çarşamba günü yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren 800 metrekareye kadar olan mağazaların hijyen kurallarına uymaları halinde yeniden açılmasına izin verileceğini söyledi.
Okullar da 4 Mayıs'tan itibaren yeniden açılmaya başlayacak ve sınavlara girecek sınıflardaki öğrencilere öncelik verilecek.
İki kişiden kalabalık grupların toplum içinde toplanmasını önleyen kurallar yürürlükte kalacak. Bu kurallar aileleri kapsamıyor. Büyük kamu etkinlikleri de 31 Ağustos'a kadar yasaklanmış durumda. Bölgesel liderler ise merkezi olarak kararlaştırılan kurallara farklı yorumlar getiriyor.
Bavyera lideri Markus Söder katı kısıtlamaların sürdürülmesini savunurken, Kuzey Ren-Vestfalya'nın lideri Armin Laschet ise daha hızlı bir şekilde kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor.
Anketler, halkın çoğunun sıkı enfeksiyon önlemlerine uyduğunu gösteriyor. Ancak iş dünyası, karantinadan çıkmak için güvenilir bir yol haritası çizilmesi için uğraşıyor.
Otomobil devi Volkswagen gibi bazı şirketler, önümüzdeki haftalarda Almanya'da üretimi yeniden başlatabilmek için kendi planlarını zaten duyurdular.
Volkswagen marka genel müdürü Ralf Brandstaetter çarşamba günü yaptığı açıklamada, fabrikaları yeniden açmak için yapılan hazırlıklar arasında "işçi sağlığını korumak için kapsamlı önlemler kataloğu"nun da yer aldığını söyledi.
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