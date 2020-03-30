Almanya'nın sırrı ne? Almanya Koronavirüs'e karşı nasıl başarılı oluyor?

Çin'den dünyaya yayılan Koronavirüs (Corona Virüs) Avrupa ülkelerini etkisi altına aldı. Corona Virüs'ün yeni merkezi olan Avrupa'da, Almanya diğer ülkelere göre daha başarılı durumda. Peki Almanya'nın başarı sırrı ne? Almanya günde kaç Koronavirüs testi yapıyor? İşte Almanya'nın Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları üzerinden detaylar...