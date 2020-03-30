Almanya'nın sırrı ne? Almanya Koronavirüs'e karşı nasıl başarılı oluyor?

Koronavirüs (Corona Virüs) ile mücadele eden ülkeler arasında Almanya öne çıkıyor. Almanya'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı diğer ülkelere oranla daha az. Almanya Koronavirüs ile mücadelede neden başarılı? Almanya günde kaç Koronavirüs testi yapıyor? Almanya'da günde kaç koronavirüs vakası oluyor ve Almanya'da günde kaç koronavirüs ölümü gerçekleşiyor? İşte bu soruların cevapları...
ALMANYA'NIN 2012 YILINDA HAZIRLANAN KORONAVİRÜS RAPORU
Almanya Başbakanı Angela Merkel'e sunulmak üzere Robert Koch Enstitüsü başkanlığında hazırlanan 10.12.2012 tarihli rapor "Risk Analizi ve Halkı Koruma" adlı raporda Alman hükumetinin Almanya sağlık sistemini güçlendirmeye dayalı önlemler alıyordu. Bugün Almanya'nın Koronavirüs'e karşı aldığı bütün tedbirler, o raporda vardı.
Raporun "Salgın-Pandemi ve Risk Analizi, MODİ-SARS Mutasyona Uğramış Hali" başlıklı bölümünde, Çin'den gelen Çinliler ya da Çin'e giden birkaç Alman'ın SARS-CoV benzeri yeni bir virüsü yayacağı, her bir kişinin hastalığı 10 kişiye kadar bulaştırma ihtimali olduğu yazıyor. Raporda "yeni çıkacak virüs" için öngörülen belirtiler olarak çoğu vakada görülme ihtimali olan nefes darlığı, akciğerlerde görüntülenebilen hasar, kuru öksürük, yüksek ateş, kas ağrıları, üşüme-titreme nöbetleri, egzama benzeri kızarıklıklar ve ishal yer alıyor. Ayrıca raporda, virüsün Asya'da bir hayvan pazarından çıkacağı yaşlıların gençlere oranla daha çok etkileneceği bilgileri de bulunuyor.
CANLI ALMANYA KORONAVİRÜS GRAFİĞİ
ALMANYA'DAKİ KORONAVİRÜS ÖLÜM SAYISI
- Almanya'nın vaka/ölüm %0.54.
- Worldometers'ın 30 Mart 2020, 09.33 tarihli yayımladığı rapora göre, Almanya'daki toplam Koronavirüs vaka sayısı 62.435.
- Almanya'daki Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı, 541. Almanya'da koronavirüse yakalanan 9.211 kişi iyileşti.
- Koronavirüs tedavisi görmekte olanların sayısı 52.683. Tedavideki hastaların 50.704'ü (%96) orta şiddette/hafif durumda. 1.979'u (%4) ise ciddi/kritik durumda.
- Koronavirüs vakasında günlük artış 26 Mart'ta 6.615, 27 Mart'ta 6.933 ve 28 Mart'ta 6.824 olarak kayda geçti. 29 Mart'ta rakamlarda 4.740 oldu.
- Almanya Koronavirüs kaynaklı ilk ölümü 9 Mart'ta iki kişi ile gerçekleşti. Almanya'da 26 Mart'ta ölüm sayısı 61 iken, 27 Mart'ta 84, 28 Mart'ta 82 ve 29 Mart'ta 108.
ALMANYA GÜNDE KAÇ KORONAVİRÜS TESTİ YAPIYOR?
Geçtiğimiz hafta Almanya Koronavirüs test hızını haftada 500.000'e çıkardığını açıkladı. 27 Mart'ta Almanya İçişleri Bakanlığı günlük test sayısını 200 bine çıkarmak istediğini belirtti.
ALMANYA KORONAVİRÜS KONUSUNDA NEDEN BAŞARILI?
Yaşlı kişilerde koronavirüs yüzünden ölme oranın gençlere oranla daha yüksek olduğu biliniyor. Diyabet, kalp-damar hastalığı gibi hastalık geçmişi olan yaşlılarda bu oran daha yüksek.
Almanya'daki mevcut ölüm oranı %0.54. Yaşlıların enfekte olmasıyla birlikte gerçek ölüm oranının muhtemelen %1 olması bekleniyor.
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