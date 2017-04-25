Neil Young, Bu Defa Şansını Xtream'de Deneyecek
Daha önce Pono ile başarısız bir girişimde bulunan Neil Young, bu defa şansını Xtream'de deneyecek.
Müzik sektörünün önemli isimlerinden Neil Young da kuşkusuz pek çok müzisyen gibi sektörün internete kaymasından hoşnut değil. Spotify, iTunes ve benzeri platformlarla çalışan müzisyenler olduğu gibi, aralarında kendi platformlarını kurmayı deneyenler de var. Daha önce Neil Young da Pono isimli bir cihazla ve servisle bunu denemişti. Hayatına bir Kickstarter projesi olarak başlayan Pono, her ne kadar Hi-Fi kalitesinde servis sağlasa da, ne yazık ki uzun ömürlü olmamıştı. Anlaşılan Neil Young bu başarısız girişimle yılmamış; bu kez şansını bir de XStream ile deneyecek.
Neil Young'un internetin ağır topları olan Spotify ve iTunes ile çalışmak istememesinin başlıca sebebini, müzik kalitesini yetersiz bulmasından kaynaklanıyor. Ses kalitesinin MP3'ü aşmamasından dert yanan Young, daha önce Pono ile yaptığı gibi, yeni servisi XStream'de de Hi-Fi kalitesinde müzik vermeyi amaçlıyor.
Şimdiden halihazırda Pono müşterilerine geniş bir mesaj yayınlayan Young, çok yakın bir süre içinde XStream'i hayata geçirmek istiyor. Servisin ne kadar mal olacağı ise henüz belli değil.
Ercan Uğurlu
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