Neredeyse 24cm Boyutundaki Dev Dolu Tanesi, Gizemini Koruyor

Gerçek anlamda "devasa" olarak tanımlanabilecek ve muhtemelen rekor kırabilecek bir dolu tanesi, 2018 yılında Arjantin'de yaşanan fırtına ile ortaya çıktı. Penn State araştırmacıları, 8 Şubat 2018 tarihinde Arjantin şehri Villa Carlos Paz'a düşen dolu tanelerini bir süredir araştırıyordu ve bunun nasıl gerçekleştiğini bulmaya çalışıyordu. Bulletin of the American Meteorological Society'de açıklanan araştırmada, özellikle büyük olan dolu tanelerinin, 18,7 ve 23,6 santimetre arasında olduğu söyleniyor.
Dolu taneleri, su damlalarının fırtına bulutlarının soğuk üst kısımlarında donması ile oluşan buz parçaları olarak tanımlanabilir. Bu buz taneleri, fırtına bulutlarının hava akımında yukarı ve aşağı hareket etmesi sonucunda daha fazla su yakalayıp, yeni buz katmanları oluşturarak büyüyor. Bir süre sonra da hava akımı artık ağırlıklarını taşıyamaz oluyor ve bu buz taneleri yere düşüyor. Ama böylesine büyük bir tanenin nasıl oluşup yeryüzüne düşmediği gizemini koruyordu.
Yeni araştırmada araştırmacılar, Arjantin'deki dev dolu tanesi hikayelerini, fotoğrafları, alan ziyaretlerini, meteorolojik verileri ve fırtınanın gözlemlenen radar işaretlerini bir araya getirdiler. Fırtınanın hava akımının yukarı yöndeki dönüş hızının çok yüksek olmasının, büyük dolu tanelerinin oluşmasına yol açtığına yönelik işaretler bulmuş olsalar da, henüz bu bağlantı tamamen çözülmüş değil. Başka bir deyişle, şimdiye dek devam eden kapsamlı bir araştırma bile, bu büyük dolu tanelerinin gizemin çözebilmiş değil. Araştırmacılar, 15 santimetreden büyük olan doluların "devasa" olarak tanımlanmaları gerektiğini öneriyorlar.
Belki de araştırmada verilen bütün detaylardan daha önemli olan ise, bu devasa dolu tanelerinin gerçekten ciddi hasara yol açabiliyor olmaları. Araştırma, Arjantin'de çeşitli görgü tanıkları tarafından anlatıldığı üzere, otomobiller, çatılar ve benzeri hasar alan çeşitli mülkleri detaylı bir şekilde belirtiyor. Ayrıca daha önce belgelenmiş olan çatıları kırarak içeri giren ve hatta bir binada birkaç katı geçmeyi başaran dolu taneleri de anlatılıyor.
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