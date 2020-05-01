Samsung'un Klima Reklamında Görülen Gizemli Telefon, Kafaları Karıştırdı

Samsung'un bir klima reklamında görünen, tamamen ekrandan oluşan gizemli telefonu heyecana neden oldu.

Oynat Samsung klima reklamında gizemli telefon Samsung'un bir klima reklamında tamamen ekrandan oluşan gizemli bir telefon yer alıyor!

Samsung adı bilinmeyen gizemli bir telefonu, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir Samsung klima reklamında göründü.

Gizemli telefonda SmartThings uygulamasının çalıştığı gözlenirken, ekranda bir çentik veya delik bulunmaması dikkat çekti. Buradan telefonun kamerasının ekranın altında gizli olduğu sonucu çıkabilir. Samsung'un böyle bir çözüm için bir süredir çalıştığı biliniyor.

Reklamda 0:55 süresinde görünmeye başlayan telefon, firmanın piyasaya sürmeyi planlamadığı bir maket de olabilir. Telefonun Galaxy Fold 2'ye benzemediği kesin, ancak bu yaz tanıtılması beklenen Galaxy Note 20'den ipucu veriyor olabilir.

Eğer bu telefon, Samsung'un ekran altı kamera teknolojisini tamamlamaya yaklaştığını gösteriyorsa, "tam ekran" telefon çağına çok yakınız demektir.

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