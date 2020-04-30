Redmi Note 9 ve Redmi Note 9 Pro Fiyatı ve Özellikleri Duyuruldu

Hindistan'da tanıtılan Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max'ın ardından, Redmi Note 9 ve Redmi Note 9 Pro Max'ın global sürümü olan Redmi Note 9 Pro tanıtıldı. İsimler kafa karıştırabilir, ancak karşımızdaki model isimleri bunlar.
Redmi Note 9, 6,53 inç FHD+ çözünürlüklü IPS ekranla geliyor. Ekranın sol üst köşesinde 13MP ön kamera için bir delik bulunuyor. Arka yüzde ise Redmi Note 9S'teki 48MP Samsung GM1 ana sensörün aynısı bulunuyor. Ana sensöre 8MP ultra geniş sensör ve iki 2MP sensör eşlik ediyor. Parmak izi tarayıcısı, arka yüzde, kameraların altında bulunuyor. Sekiz çekirdekli yeni MediaTek Helio G85 yonga setiyle gelen telefonda modele göre 3GB veya 4GB RAM, 64GB veya 128 GB depolama alanı bulunuyor. Cihazın 5.020mAh kapasiteli pili, 18W kablolu şarjı destekliyor. Android 10 ile gelen Redmi Note 9'un kızılötesi işlevi, kulaklık girişi ve NFC özelliği de var.
Yeşil, gri ve beyaz renk seçenekleriyle mayısın ortasında satışa sunulacak olan telefonun 64GB modelinin fiyatı, 199 dolar.
Redmi Note 9 Pro (Global)
Redmi Note 9 Pro, Hindistan'da tanıtılan Redmi 9 Pro Max'ın aynısı. Yani telefon, 6,67 FHD+ IPS ekran, 64MP'lik bir ana kameraya ev sahipliği yapan dört arka kamerayla geliyor. Snapdragon 720G yonga setini kullanan telefonun tasarımına çift tonlu bir görünüm kazandırılmış ve kameranın konumu biraz değiştirilmiş. Parmak izi sensörü ise sağ kenarda, aynı yerde duruyor.
6GB/64GB ve 6GB/128GB RAM/depolama seçenekleriyle satılacak olan telefonların fiyatları, sırasıyla 269 dolar ve 299 dolar olacak. Redmi Note 9 Pro'nun renk seçenekleri ise yeşil, gri ve beyaz.
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