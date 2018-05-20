Nereye Baksak Samsung Bixby'yi Göreceğiz!
Samsung, akıllı dijital asistanı Bixby'nin 2.0 sürümünü sunmaya hazır ve bu planlar içerisinde tahminleri aşan çok farklı cihazlar da var!
Samsung, akıllı sanal asistanı Bixby'nin Nesnelerin İnterneti (Nİ) ekosistemi adına planları için büyük önem taşıdığını zaten pek çok farklı şekillerde belirtmiş durumda. Firmanın dijital asistanı, çamaşır makinelerinden klimalara ve televizyonlara kadar hemen her cihazı kontrol etmek üzere tasarlanıyor. Bixby 2.0, Galaxy Note 9 ile beraber bu yılın sonlarında hazır olacak ve Yonhap News'in söylediğine göre Samsung, mikrodalga fırınlar ve robot süpürgeler de dahil olmak üzere Bixby'yi kullanmayı planladığı diğer pek çok cihaz kategorisi üzerinde çalışıyor.
Samsung, bir Nİ ekosistemi ile kullanıcılarının Bixby'yi kullanarak evlerindeki tüm cihazları çalıştırabileceklerini ümit ediyor ve SmartThings Cloud platformu sayesinde bu cihazların sadece Samsung tarafından üretilenleri kapsamayacağı da tahminler arasında. Firmanın akıllı telefonlarında yer alan Bixby Voice sesli asistanın en çekici yanlarından biri yerel cihaz kontrolü iken, Samsung bu sesli asistanı farklı ürün kategorilerinde yer alan tüm cihazları için sabit bir parça haline getirmeyi planlıyor. Tabii ki Samsung'un Bixby Voice'i orta ve giriş seviyesi telefonlara getirme adına bir bilgi yok ve Bixby'nin tüm fiyat aralıklarındaki Samsung cihazlarını kapsayıp kapsamayacağı belli değil.
Ancak firmanın asistanının Google Home ve Amazon Echo gibi cihazlar ile yarışabilmesi için, mümkün olduğu kadar ucuz fiyatların sunulması büyük önem taşıyor. Yolda olan Bixby akıllı hoparlör bu cihazlarla rekabetin başlangıcı için iyi bir ürün ve Samsung, Bixby'nin yeteneklerini geliştirmek için diğer firmalarla beraber çalışmaya da açık olduğunu belirtiyor...
Levent Öztürk
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