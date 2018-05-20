Nereye Baksak Samsung Bixby'yi Göreceğiz!

Samsung, akıllı dijital asistanı Bixby'nin 2.0 sürümünü sunmaya hazır ve bu planlar içerisinde tahminleri aşan çok farklı cihazlar da var!

Nereye baksak Samsung Bixby'yi göreceğiz!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Yapı Kredi Mobil Uygulamasını denedik!

Evinizi akıllı eve dönüştürün!

17 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Age of Empires: Definitive Edition İncelemesi
Dergilik İndir, Giriş Yap, 1 GB İnterneti Kazan
WhatsApp'ta İlla Grup Kurmanıza Gerek Yok
Akıllı Telefon Satışlarında Tarihi Düşüş!
Nereye Baksak Samsung Bixby'yi Göreceğiz!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir