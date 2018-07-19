Netfix'in Arayüzü Yenilendi
Netflix TV uygulamasının arayüz tasarımı yenilendi ve daha pratik hale geldi!
Netflix'in tüm TV platformlarında bulunan uygulamasına ufak bir güncelleme geldi. Eğer bu akşam biraz Netflix izleyip kafa dinlemek isterseniz, hizmetin Google Play Movies & TV gibi göründüğünü fark edebilirsiniz. Görünüşe bakılırsa Netflix, kullanım kolaylığını arttırmak ve farklı platformlardan gelen kullanıcıların yabancılaşmasını önlemek için Google Play Movies & TV ve Amazon Fire TV'ye benzer bir arayüz güncellemesi getirdi.
Netflix'e göre değişikliğin sebebi tarama ve araştırmayı daha kolay ve hızlı hale getirmek oldu. Daha önce arama çubuğunu kullanmak için sayfanın en üstüne geri dönmeniz gerekiyordu, ayrıca dizi ve filmleri birbirinden ayırmak mümkün değildi. Bu sorunların tümü yeni arayüzde çözülmüş durumda.
Netflix'in Ürün İnovasyonu Direktörü Stephen Garcia paylaştığı makalede, yapılan araştırmaya göre kullanıcıların hangi dizi ya da filmi izlemek konusunda kararsız olduğunu ama izlemek istedikleri içeriğin uzun mu yoksa kısa mı olması istediğinden emin olduğunu anladıklarını açıkladı. Arayüzdeki yenilikler de buna göre gerçekleşti ve artık bir içeriğin dizi mi yoksa film mi olduğu, ne uzunlukta olduğu ve kaç sezonu ve bölümü olduğu daha kolay anlaşılacak.
Ali Ruhi Öztürk
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