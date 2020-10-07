Netflix, Daha Önce Devam Edeceğini Duyurduğu GLOW'u Apar Topar İptal Etti

Netflix, dördüncü ve son sezonunu doğruladığı ve hatta çekimlerine bile başladığı önemli dizisi GLOW'u, herkesi şaşırtan bir kararla, apar topar iptal etti.

  • Levent Öztürk
Dördüncü sezonunu doğrulanan GLOW iptal edildi
Netflix

Netflix, dördüncü ve son sezon için daha önce yenilediğini duyurduğu güreş tabanlı komedi-drama dizisi GLOW'u iptal atma kararı aldı. Deadline'ın belirttiğine göre bu kararın ana suçlusu Covid-19. Bu da, diğer etkenlerin yanı sıra, dizinin büyük kadrosunun fiziksel etkileşim üzerine yoğunlaşan bir dizi çekme konusundaki tereddütlerini ortaya koyuyor.

GLOW'un dördüncü sezonu daha önce Ağustos 2019 tarihinde doğrulanmıştı ancak bir sözcü şunları söyledi: "Fiziksel olarak yakın çekimleri içeren dizi, COVID-19 tedbirleri açısından uygun görünmedi. Dolayısıyla GLOW'un dördüncü sezonunun yapılmamasına karar verdik."

Aslında dizinin dördüncü sezonu için çekimler COVID-19 salgını öncesinde başlamıştı ve hatta Deadline, Mart ayında yapımın durdurulmasından önce bir bölümün tamamlanmış olduğunu da söylüyor.

Ayrıca Netflix, yine Deadline'ın söylediğine göre, Teenage Bounty Hunters dizisini de bir sezondan sonra iptal etme kararı aldı ve bu karar için henüz bir sebep bildirilmiş değil. Netflix'in salgın yüzünden iptal etmek durumunda kaldığı dizilerin arasında I Am Not Okay With This ve The Society de bulunuyor.

Tahmin edilebileceği gibi hayranlar Netflix'in bu kararından pek hoşnut değil. GLOW'un iptalini diğerlerinden daha ilginç ve daha etkili yapan şey ise, önce dizinin devamına ve düzgün bir finale karar verilmiş olması, ancak bu son sezon sözünün ardından çekimler başladıktan sonra iptal edilmesi gibi gözüküyor. Doğal olarak da bir final bekleyen ve bu finalin sözünü alan hayranların bu kararı hoş karşılaması pek beklenemez.

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