Netflix, Daha Önce Devam Edeceğini Duyurduğu GLOW'u Apar Topar İptal Etti

Netflix, dördüncü ve son sezonunu doğruladığı ve hatta çekimlerine bile başladığı önemli dizisi GLOW'u, herkesi şaşırtan bir kararla, apar topar iptal etti.

07 Ekim 2020 17:00

Levent Öztürk