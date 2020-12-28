Mad Max: Fury Road'un Öncüsü, 2023 Yılında Sinema Salonlarına Gelecek

Ünlü film şirketi Warner Bros.'un 2021 filmlerini sinema salonları yerine akış hizmetleri aracılığı ile sunacağını açıklaması, sinema salonlarının "ölüm fermanı" olarak değerlendirilmişti. Ama gelen yeni bir haber, durumun tam olarak böyle olmadığını söylüyor.