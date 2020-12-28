Mad Max: Fury Road'un Öncüsü, 2023 Yılında Sinema Salonlarına Gelecek

Ünlü film şirketi Warner Bros.'un 2021 filmlerini sinema salonları yerine akış hizmetleri aracılığı ile sunacağını açıklaması, sinema salonlarının "ölüm fermanı" olarak değerlendirilmişti. Ama gelen yeni bir haber, durumun tam olarak böyle olmadığını söylüyor.

  • Levent Öztürk
Sinema salonuna dönüş 2023'te

Warner Bros. 2021 filmlerinin HBO Max üzerinde yayımlanacağını duyurduğunda büyük bir tartışmayı da ateşlemişti. Koronavirüs salgını nedeniyle çok da mantıksız görünmeyen bu karar, firmanın sinema salonlarına inancını yitirdiği şekildende de yorumlandı. Ancak görünene göre Warner Bros., sinemaların eninde sonunda eski parlak günlerine döneceğine dair inancını yitirmiş değil. Variety'nin haberine göre firma; Mad Max: Fury Road'un öncüsü Furiosa ve The Color Purple'ı 2023 yılında, ilk olarak sinemalarda yayımlamayı planlıyor.

Bu plan tam olarak ne anlama geliyor, kestirmek güç. Şirket, HBO Max planını 2021 yılı için açıkladı. Ama şimdi bahsi geçen tarih 2023. Aradaki 2022 yılında ne olacağı ise, muhtemelen "bekle - gör" stratejisi sonrasında ortaya çıkacak.

Warner'ın önümüzdeki yılın filmlerini online yayımlama planı, virüse yakalanma riskini almaktansa evde kalmayı tercih eden tüketiciler için oldukça iyi bir haber. Ancak bu plan, Hollywood'un köklü isimlerinin tepkisini çekti. Yönetmen Christopher Nolan HBO Max için "en kötü akış hizmeti" dedi ve Warner Bros.'u bu planı duyurmadan 90 dakika öncesine kadar kimseye söylememekle suçladı.

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