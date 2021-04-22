Netflix, Açıklanan Son Rapora Bakılırsa Bu Kez Hedefe Ulaşmayı Başaramadı

Netflix, hissedarları için yayınladığı ilk çeyrek raporunda platformun geldiği son nokta hakkında bilgiler verdi. Rapora göre Netflix, çeyreği, bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 208 milyon ücretli üye ile tamamladı. Ancak bu üye sayısı, daha önce hedeflenen 210 milyon ücretli üyenin gerisinde kalıyor. Hedefin gerisinde kalınması, Netflix hisselerinin de düşmesine neden oluyor.
Netflix, büyümenin yavaşladığını kabul ediyor. Buna neden olaraksa, pandemi sebebiyle üretimde yaşanan sorunlar gösteriliyor. Akış devi, Stranger Things ya da Lost in Space gibi popüler yapımlarının yeni sezonlarının yayınlanması ve ses getirecek yeni yapımların platforma eklenmesi ile birlikte bu durumun değişeceğine inanıyor.
Firma, aşılamada yaşanan dengesizler nedeniyle Dünya'nın her yerinde aynı performansla içerik üretemediğinin de altını çiziyor. Örneğin Brezilya ve Hindistan gibi bazı ülkelerde COVID-19 salgını korkunç boyutlara ulaşmış durumda ve bu, içerik üretimini zorlaştırıyor. Ancak pek çok ülkede de, aşılama sonrası işler yoluna girmeye başlıyor. Netflix, bu ülkelerde güvenli bir şekilde yeni içerik üretmeye başladığını söylüyor ve içerik üretmeye devam ettiği sürece işlerin düzeleceğine inanıyor. Bu yıl içerikler için 17 milyar dolar harcamayı planlayan akış devi, bu sayede çok sayıda orijinal yapımla izleyicinin karşısına çıkmayı planlıyor.
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