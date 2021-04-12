Netflix'ten Yeni Bir Bomba: Sony Filmleri, Özel Olarak Netflix'e Geliyor

Netflix ve Sony, 2022 yılından itibaren Sony'nin filmlerini akış hizmetinde özel olarak yayınlanmasını sağlayacak bir anlaşma imzaladı. Ama bu anlaşma sadece ABD için geçerli olacak. Bahsi geçen filmlerin içerisinde heyecanla beklenen, Tom Holland'ın başrolde olduğu Uncharted filmi de bulunuyor.
Ayrıca Netflix, Sony ile bazı "direkt olarak akış hizmetine sunulacak" projeler için de anlaştı ve bunlar, stüdyonun var olan sinema filmleri programının üzerine eklenecek. Temel olarak bunlar Netflix orijinalleri olacak ve Dünya genelinde üyeler için sunulacak.
Sony'nin 2022 sinema filmlerinin arasında olup Netflix ABD'de yayınlanacak diğer filmlerin arasında Bullet Train, Morbius ve Where the Crawdads Sing de bulunuyor. Ayrıca bu anlaşma, Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün devam filmi ve gelecekteki Venom filmleri gibi Sony Pictures Entertainment'ın Marvel karakterlerini içeren filmlerini de içeriyor.
Bu haber, temel olarak ABD'de yaşayıp Uncharted gibi filmleri rahat bir şekilde evinde izlemek isteyenler için yeni bir yol olduğunu bildirmiş oluyor. Geri kalan herkes için ise daha fazla Netflix orijinal filminin çekileceği anlamına geliyor.
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