Netflix'ten Yeni Bir Bomba: Sony Filmleri, Özel Olarak Netflix'e Geliyor

Netflix ve Sony, yeni filmlerin Netflix üzerinde özel olarak yayınlanması için anlaşmaya vardı. Ama bu anlaşmanın sunacakları bu kadarla sınırlı da değil.

12 Nisan 2021 10:03

Levent Öztürk