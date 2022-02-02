En İyi Antivirüs Yazılımları Açıklandı: Microsoft Defender yükseliyor!

Almanya merkezli BT Güvenliği araştırma enstitüsü AV-TEST, Windows 10 ev kullanıcıları için Aralık 2021 en iyi virüsten koruma programları değerlendirme raporunu yayınladı. Kuruluş, çeşitli şirketlerden 20 farklı kötü amaçlı yazılımdan koruma programını inceleyerek bu raporda yayımladı ve bunların arasında Microsoft'un Windows Defender'ı da bulunuyor.
Ekim 2021 raporunda olduğu gibi, Windows Defender bu değerlendirmede çok yüksek puan aldı. Hatta, mevcut 18 puanın tamamını alan en iyilerden biriydi. Bu nedenle, 17.5 puan eşiğinin üzerinde puan aldığı için "AV-TEST TOP ÜRÜN" sertifikasını almaya hak kazandı. Defender'ın yanı sıra ESET, Kaspersky, Avira ve Norton da tam puan aldı.
Microsoft Defender, göreceli olarak bakıldığında, Avast, AVG ve Malwarebytes gibi güçlü rakiplerinin bazılarının üç kategoriden birinde daha düşük puan almasından dolayı, bu sefer daha da başarılı gibi görünüyor. Bu kategoriler Koruma, Verim, Kullanılabilirlik olarak belirlendi.
Ancak, bu programların her biri 17.5 puan almayı başardığı için bunlar hala AV-TEST EN İYİ ÜRÜN olarak derecelendiriliyor.
Yukarıdaki görsel, test edilen 20 anti-virüs programının her birinin, mavi tonlarıyla (solda) ve ayrıca aldıkları sertifikayla (sağda) farklılaşan üç kategoride nasıl puan aldığını gösteriyor.
Aralık 2021 için tam test raporunu burada bulabilirsiniz...
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