En İyi Antivirüs Yazılımları Açıklandı: Microsoft Defender yükseliyor!

AV-TEST, Windows 10 için yayınlanan en iyi antivirüs yazılımlarını açıkladı. Microsoft Defender, bir kez daha sıralamada yüksek bir yer alarak güçlü rakiplerini geride bıraktı.