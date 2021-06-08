Netflix, Amazon ve Yüzlerce Web Sitesi Çöktü! Yaşanan Sorunun Nedeni ise...

Financial Times, Guardian, New York Times ve Bloomberg News gibi önemli haber siteleri, Spotify, Netflix ve Amazon gibi önemli akış hizmetleri ve daha yüzlerce site, bir süre önce erişim sorunları yaşamaya başladı. Kullanıcılar, sosyal medya hesaplarından çöküntünün henüz tam olarak sona ermediğini söylerken, sorunun kaynağı da belli oldu.
Sorun, ABD'nin önemli bulut hizmeti Fastly'den kaynaklanıyor. Fastly, kullanıcıların dijital içeriğe daha hızlı ulaşabilmesi için çözüm sunan bir hizmet. Bu hizmette yaşanan sorun, yüzlerce sitenin de erişim sorunu yaşamasına neden olmuş gibi görünüyor.
Fastly, yaptığı açıklamada sorunun farkında olduğunu söyledi ve giderilmesi için hızla çalışmaya başladıklarını duyurdu.
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