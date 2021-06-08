Netflix, Amazon ve Yüzlerce Web Sitesi Çöktü! Yaşanan Sorunun Nedeni ise...

Aralarında dev sitelerin de bulunduğu yüzlerce web sitesinde bir süre önce başlayan henüz tam olarak çözülemeyen erişim sorunu, kullanıcıların sosyal medyaya akın etmesine neden oldu. Çökmelerin sebebi ise belli oldu.