Netflix'ten Android Kullanıcılarına Sevindirici Haber Geldi

Eğer Netfix'i Android işletim sistemli telefon veya tablet üzerinden izliyorsanız, bundan sonra seyrinizden daha fazla keyif almanız muhtemel. Zira Netflix, Android izleyicilerine doping yapma kararı almış.
Şirket, Android ekosistemi için yeni ses kodeklerini değerlendirmeye almış ve bu sayede daha iyi bir ses performansı sağlamayı amaçlıyor. xHE-AAC ses kodeği ile beraber destekleyen stüdyo kalitesinde ses vadederken, böylece daha iyi bir izleme deneyimi elde edilebilecek.
Bahsi geçen xHE-AAC desteğinden faydalanmak için Netflix'e giriş yaptığınız Android cihazınızın sürümünün en az Android 9 Pie olması gerekiyor. Android 9 ve üzerini destekleyen yeni kodek ile beraber yeni ses özelliklerinden faydalanılabiliyor.
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