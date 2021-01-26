Netflix'ten Android Kullanıcılarına Sevindirici Haber Geldi

Netflix'i Android işletim sistemli telefon veya tablet üzerinden takip edenler, artık daha iyi ses performansı sağlayabilecekler.

  • Ercan Uğurlu
Netflix'ten Android Kullanıcılarına Doping Geldi

Eğer Netfix'i Android işletim sistemli telefon veya tablet üzerinden izliyorsanız, bundan sonra seyrinizden daha fazla keyif almanız muhtemel. Zira Netflix, Android izleyicilerine doping yapma kararı almış.

Şirket, Android ekosistemi için yeni ses kodeklerini değerlendirmeye almış ve bu sayede daha iyi bir ses performansı sağlamayı amaçlıyor. xHE-AAC ses kodeği ile beraber destekleyen stüdyo kalitesinde ses vadederken, böylece daha iyi bir izleme deneyimi elde edilebilecek.

Bahsi geçen xHE-AAC desteğinden faydalanmak için Netflix'e giriş yaptığınız Android cihazınızın sürümünün en az Android 9 Pie olması gerekiyor. Android 9 ve üzerini destekleyen yeni kodek ile beraber yeni ses özelliklerinden faydalanılabiliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evden çalışanlara doğru laptop seçimi!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 28 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Lenova tablet, Huawei cep telefonu, Toshiba TV fırsatı
BİM 27 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, akıllı bileklik dikkat çekiyor
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Brezilya'da Bulunan Bu Taş, İçinden Çıkanla "Gerçek Olamaz" Dedirtiyor
Tesla, "Casusları" Yakalamak Konusunda Ne Kadar Hızlı Olduğunu Kanıtladı
Bir Dönemin Efsane Sitesi İçin Yolun Sonu Göründü
iPhone 12 mi; iPhone 12 mini mi? Hangisini Almak Daha Mantıklı?
HONOR Yeni Akıllı Telefonu HONOR V40'ı Tanıttı! İşte Özellikleri!

 

 