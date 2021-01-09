Netflix'e Zack Snyder imzalı Army of the Dead filmi geliyor! İlk görseller

Ünlü yönetmen Zack Snyder, bir yandan Justice League'in yeni kurgusu üzerinde çalışmaya devam ederken, bir yandan da yeni filmi Army of the Dead için hazırlıklarını devam ettiriyor. Bu sene Netflix'te izleyici ile buluşacak olan film için bekleyiş sürerken, filmden yeni görseller geldi.
ARMY OF THE DEAD NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Army of the Dead, 2021 yazında tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak.
ARMY OF THE DEAD FİLMİ KONUSU NEDİR?
Las Vegas'ta patlak veren bir zombi istilası sırasında geçen film, eski askerlerden oluşan bir grubun, bu kaos esnasında karantina bölgesine girerek tarihin en büyük soygunlarından birini gerçekleştirmek için verdiği mücadeleyi konu alıyor.
Hikâyesini Snyder'in kaleme aldığı filmin senaryosunu daha önce Awake, King Arthur: Legend of the Sword gibi filmlere imza atan Joby Harold ve John Wick: Chapter 3 – Parabellum'un senaristlerinden Shay Hatten kaleme aldı.
ARMY OF THE DEAD FİLMİ OYUNCU KADROSU
Filmin oyuncu kadrosunda Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone ve Michael Cassidy yer alıyor.
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