Netflix, N-Plus İsimli Yeni Bir Seçeneği Test Ediyor. Peki N-Plus Nedir?

Netflix'in test aşamasında olduğu ortay çıkan yeni seçeneği N-Plus, pek çok yeni özelliği de beraberinde getirecek gibi görünüyor. Peki Netflix N-Plus nedir? N-Plus paralı mı olacak? İşte N-Plus hakkında bildiğimiz her şey...

  • Levent Öztürk
Netflix, N-Plus İsimli Yeni Seçeneği Test Ediyor

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Netflix, N-Plus İsimli Yeni Bir Seçeneği Test Ediyor. Peki N-Plus Nedir?
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