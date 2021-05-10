Netflix, N-Plus İsimli Yeni Bir Seçeneği Test Ediyor. Peki N-Plus Nedir?

Protocol'ün haberlerine göre Netflix, perde arkası içeriği, podcast'ler, TV dizisi oynatma listeleri ve daha fazlasını içeren 'N-Plus' adlı özel bir hizmeti test ediyor. Yayın devi, seçilen kullanıcılara yukarıda belirtilen özellikleri görmek isteyip istemediklerini soran bir anket göndererek N-Plus'tan "Netflix hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz, sevdiğiniz ve onlarla ilgili her şeyi gösterebileceğiniz gelecekteki bir çevrimiçi alan" olarak bahsetti.
Protocol ile konuşan bir Netflix temsilcisi, anketin, sunulması düşünülen özelliklere ve değişikliklere izleyicilerin tepkisini ölçmeye yönelik birçok girişimden biri olduğunu, bu nedenle bu hizmetin ne zaman başlayabileceği veya gerçekten başlayıp başlamayacağına dair somut bir ayrıntıya sahip olmadığımızı belirtti.
Önerilen özellikler arasında, kullanıcıların kendi seçtikleri TV şovlarını içeren özel oynatma listeleri oluşturma ve bu oynatma listelerini diğer Netflix aboneleriyle paylaşma yeteneği de bulunuyor. Bu fikir, söz konusu şovlarda yer alan müzikleri sunmaya kadar genişletilebilir ve özel film müziği benzeri çalma listelerinin yapılmasına izin verebilir.
Bu özellikler, Netflix küratörlüğünde sahne arkası içeriği, kullanıcı incelemeleri, bir şovun prodüksiyonuna daha fazla detayına inen podcast'ler, hatıra sayfaları ve hatta kullanıcıların planlanan ve prodüksüyon öncesi aşamada olan dizilerin platformda sunulması için yeterince iyi olup olmadıklarının ölçümüne katılmaları için N-Plus'ın özellikleri arasında karşımıza çıkabilir.
Bu son özellik ile akış devinin, tüm geliştirme sürecine ve buna dahil olan maliyet ve süreye bağlı kalmak zorunda kalmadan izleyicilerin gelecekteki fikirlerine olan ilgisini ölçme imkanını elde ettiği bir sistem yaratabilir.
Dizi yapımcıları için bu deneme, faydalı veya zararlı olabilir – birçok başarılı dizi, geliştirilmeden önce kağıt üzerinde o kadar iyi görünmemiş ancak birer kült klasiği haline gelmiş olabilir. Buradaki sonuçlar, Netflix'in topladığı kullanıcı geri bildirimlerine ne kadar büyük bir önem vereceği ile ilgili olacak.
Önerilen bu fikirlerin tümü, tıpkı Spotify'ın geçmişte 'şarkı sözleri hikayeleri' bölümleri, sanatçı küratörleri, podcast ve sesli kitap entegrasyonu ve diğerleriyle yaptığı gibi, Netflix'in platformunu bir TV ve film yayın hizmetinin ötesine genişletme arzusunun bir parçası. Ancak, önerilen bu yeni hizmetin Netflix kullanıcılarına erişim için daha pahalıya mal olup olmayacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Başka bir deyişle, Netflix N-Plus gerçek olursa, ekstra bir ödeme gerektirip gerektirmeyeceği şu an için gizemini koruyor.
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