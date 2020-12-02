Netflix'in Black Mirror: Bandersnatch Kavgası Anlaşmayla Sonuçlandı

Netflix, Black Mirror: Bandersnatch filmi nedeni ile yaşadığı büyük sorun için savaşmaktan vaz geçti, davacı firma Chooseco ile anlaştığını duyurdu.

Netflix'ten Bandersnatch anlaşması

Netflix, etkileşimli özel filmi Bandersnatch ile ilgili açılan davada uzlaşma yoluna gitti.  The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Netflix Pazartesi günü firmanın ticari markasını ihlal etmiş olduğu gerekçesi ile dava açan Choose Your Own Adventure'ın yayıncısı Chooseco ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Chooseco, "kendi maceranızı seçin" kitabına takıntılı bir oyun geliştiricisini konu alan Bandersnatch'in yayınlanmasının ardından 2019'un başlarında Netflix'e dava açtı. Firma ticari markasını agresif bir şekilde savunması ve ilişkili herkese ve hatta küçük oyun geliştiricilerine karşı dava açması ile biliniyor. Aynı şekilde, Netflix'in de yasadışı bir şekilde adı kullandığını iddia etti. Netflix, bir karşı saldırı ile yanıt vererek mahkemeden "Kendi Maceranızı Seçin" ticari markasını genel bir terim olarak tescillemesini istedi.

Varılan anlaşmanın şartları kamuya açıklanmadı. Ancak görünen o ki, Netflix için yasal bir baş ağrısını sona erdirmekle birlikte, Chooseco'nun Kendi Maceranı Seç ticari markası üzerindeki kontrolü sürüyor. Bu durum, terimin yasal statüsü hakkında gerçek bir karar isteyen herkes için bir hayal kırıklığı oldu.

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