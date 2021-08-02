Netflix, Bright'tan 4 Yıl Sonra, Will Smith'li Yeni Bir Film Hazırlığında

Netflix'in yolu, 4 yıl önce yayınlanan Bright'ın ardından bir kez daha Will Smith ile kesişiyor. Fast & Loose ismini taşıyacak olan orijinal yapım, ilginç konusuyla ilgi çekici görünüyor.