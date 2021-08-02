Netflix, Bright'tan 4 Yıl Sonra, Will Smith'li Yeni Bir Film Hazırlığında

Will Smith'in başrolde olduğu fantastik polis draması Bright, Netflix'in en büyük yapımlarından biri olarak biliniyor. 2017 yılında yayınlanan film, Rotten Tomatoes'da yüzde 27 gibi düşük bir puan almış olsa da, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı ve kötü sayılmayacak bir izlenme oranı yakalamayı başardı.
Şimdiyse, Bright'tan dört yıl sonra, Will Smith yeni bir Netflix film projesinde görev almaya hazırlanıyor. Aktör, Hobbs ve Shaw, Deadpool 2 ve Atomic Blonde'un yönetmen koltuğunda oturan David Leitch'in yöneteceği Fast & Loose adlı bir filmde başrolü üstlenecek.
Smith, filmde hem gizli bir CIA ajanı hem de bir 'suç kralı' olarak iki hayat yaşadığını keşfeden ve hafıza kaybı olan bir adamı canlandırıyor. Filmin ne zaman vizyona gireceği belli değil, ancak çok da yakında olmasını beklemiyoruz.
Netflix, film hakkında şu açıklamayı yaptı: "David Leitch'in bir sonraki filmi Netflix'e geliyor: Fast & Loose. Will Smith'i hiçbir hatırası olmadan uyanan ve ikili bir hayat yaşadığını keşfeden bir adam olarak göreceğiz: Biri suç patronu, diğeri ise gizli CIA ajanı."
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