Netflix, Uzun Zaman Sonra Gelen Üye Sayısındaki Düşüşün Nedenini Arıyor

Dünyanın en büyük ve en popüler akış platformu olan Netflix'in yanlış bir şey yapması zor gibi gözükebilir. Multimedya şirketinin büyümesi son on yılda katlanarak arttı - hatta Netflix, kısa bir süre önce küresel abone tabanına ekstra maliyet getirmeden video oyunları yapma planlarını da duyurdu.
Bu duyurunun olumlu karşılanmasına ve Netflix'in 2021'in ikinci çeyreğinde 7,3 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen, akış devinin merkezinde her şey tozpembe değil. Bunun sebebi de Netflix'in, Kuzey Amerika'daki kilit kalesindeki abonelerinin bir kısmını kaybetmiş olması.
Şirketin 2021 2. Çeyrek gelir raporu sırasında (The Hollywood Reporter ve Variety tarafından bildirilene göre) Netflix; ABD ve Kanada'da 430.000 abone kaybı yaşadığını duyurdu.
Genel olarak, Netflix'in abone tabanı 2021'in ilk çeyreği ile ikinci çeyreği arasında 1,5 milyon arttı. Akış hizmeti, yalnızca Asya-Pasifik bölgesinde yaklaşık bir milyon yeni ödeme yapan kullanıcıya ulaştı. Şu anda da 209 milyon küresel abone tabanıyla, yayın yapan rakiplerine liderlik ediyor.
Ancak Netflix, kullanıcı tabanının büyümesinde bir yavaşlama olduğunu da gördü. 2021 yılının ilk çeyreğinde şirket, abone tabanına 6 milyon yeni kullanıcı ekleyeceğini tahmin etmişti, ancak gerçek sayı tahmin edilenden %33 daha az olan 4 milyonda kaldı.
Netflix, 2021'in ikinci çeyreği rakamlarına göre daha mütevazı bir görünüme sahip olan 2021'in üçüncü çeyreğinde kullanıcı tabanını 3,5 milyon yeni abone kazanmayı umuyor. Kuzey Amerika kullanıcı tabanındaki düşüşün ve genel olarak büyümedeki yavaşlamanın iki ana nedeni olduğuna inanıyor.
İlk sebep tahmin edilebileceği gibi Covid-19. Netflix, diğer tüm küresel işletmelerde olduğu gibi, devam eden salgının etkilerinden muaf değil ve aboneler, Premium abonelik için her ay abonelik ücretini ödemeye devam edip etmeyeceklerine karar vermek zorunda kaldılar.
1. çeyrek gelir raporu çağrısı sırasında konuşan Netflix CFO'su Spencer Neumann (THR aracılığıyla) şunları söyledi: "Açıkçası gerçekten Covid'e bağlı. Bizim için en azından iş akımlarında kısa vadeli dalgalanmalar yaratıyor."
Netflix ortak-CEO'su Reed Hastings ise şunları ekledi: "İpek gibi pürüzsüz 10 yıl geçirdik ve şu anda biraz yalpalıyoruz."
İkinci nedene gelince, Netflix, büyümede bir yavaşlama için TikTok ve YouTube gibi diğer talep üzerine eğlence tabanlı uygulamalardan gelen rekabetteki artışı belirtiyor.
Variety tarafından bildirilene göre, bir Netflix 2021 2. çeyrek gelir raporu mektubunda şunlar yazıyor: "Dünyanın dört bir yanındaki tüketicileri eğlendirme yarışında, YouTube, Epic Games ve TikTok gibi geniş bir dizi firmayla (sadece birkaç örnek olarak) ekran süresi için rekabet etmeye devam ediyoruz. Ancak, hizmetimizi olabildiğince hızlı iyileştirmek için çoğunlukla kendimizle rekabet ediyoruz. Bunu yapabilirsek, güçlü konumumuzu koruyabileceğimizden ve son yirmi yıldır olduğu gibi güzel bir şekilde büyümeye devam edebileceğimizden eminiz."
Ancak bunlar geçerli sebepler olsalar da, Netflix'in sevilen dizileri iptal etmeye meyilli olması da büyümenin yavaşlamasının arkasındaki sebeplerden biri olabilir.
Netflix, sadece 2021'de, Sherlock Holmes yan dizisi The Irregulars, Mark Millar'ın çizgi romanının canlı çekim uyarlaması Jupiter's Legacy ve Jamie Foxx'un sitcomu Dad, Stop Embarrassing Me! de dahil olmak üzere 10 TV dizisinin fişini çekti...
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