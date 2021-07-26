Netflix, Uzun Zaman Sonra Gelen Üye Sayısındaki Düşüşün Nedenini Arıyor

Netflix, Kuzey Amerika'da yaklaşık yarım milyon üye kaybettiğini açıkladı. Peki, uzun yıllar sonra gelen bu kaybın nedeni ne olabilir?

26 Temmuz 2021 10:02

Levent Öztürk