Netflix, Bu Başarısı ile Hem Rekor Kırdı, Hem Rakiplerine Göz Dağı Verdi

Netflix, yatırımcılara yapılan bir bildirimde 2020 yılı içerisinde 200 milyon ücretli üyeyi geçtiğini duyurdu. Akış hizmeti sadece dördüncü çeyrekte 8,5 milyon ve yıl genelinde 37 milyon yeni üye kazandı ve bu sayılar da firma için yeni bir rekoru gösteriyor. Üyeliklerde en büyük sıçrama, ülkelerin COVID-19 mücadelesinde sokağa çıkma yasakları ve kapanmaları uygulamaya başladıkları Mart ayında gerçekleşti.
Netflix'in söylediğine göre elde edilen gelir ile beraber artık "günlük çalışmalar için dış kaynak oluşturması" gerekmeyecek. Firma, 2021 yılında denklik bekliyor. Daha fazla kaynak oluşması ile beraber de 2007 ve 2011 yılları arasında yapıldığı gibi hisse geri alımları ile pay sahiplerine ödeme yapacak.
Yeni akış hizmeti sağlayıcılarının ortaya çıkışı hakkında ise Netflix, bundan sonraki stratejisinin oldukça basit olduğunu söyledi. Firma "üyelerimizin mutluluğu için Netflix'i her gün geliştirerek" ilk tercih edilen akış hizmeti sağlayıcısı olmayı istiyor.
Kullanıcılarını "mutlu etmek" için firmanın platform üzerinde ilgi çekici içeriklere ihtiyacı olacak. Google'ın verilerine göre en çok aranan dizilerin %90'ı Netflix üzerindeyken, en çok aranan filmlerin sadece %20'si Netflix'te yer alıyor. Firma, filmleri tercih edenler için çekiciliğini arttırmak adına 2021 yılı boyunca her hafta bir yeni orijinal film yayımlayacağını söylüyor.
Gelecek konusunda ise Netflix, ilk çeyrekte altı milyon yeni üye kazanacağını düşünüyor. Her ne kadar bu sayı yıl bazında bir düşüşe işaret etse de, geçtiğimiz yılın büyümesinin bir kısmının salgının oluşturduğu sıçramadan kaynaklandığını unutmamak gerekiyor.
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