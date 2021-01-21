Netflix, Bu Başarısı ile Hem Rekor Kırdı, Hem Rakiplerine Göz Dağı Verdi

Netflix, 2020 yılı içerisinde bir kilometre taşını daha geride bıraktığını ve yeni bir rekora imza attığını, bu inanılması güç rakamı açıklayarak dosta düşmana duyurdu.