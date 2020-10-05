Apple'dan Hem Katlanan, Hem de Kendini Onaran Özel Bir iPhone mu Geliyor?

Apple'ın yeni ortaya çıkan patentinde katlanan ancak bununla kalmayıp çizikleri kendi kendine tamir eden bir cihaz tarif ediliyor.

Katlanan ve kendini onaran iPhone

Yeni yayınlanan bir Apple patentine göre firma, gerektiğinde iPhone'daki çizikleri kapatabilen bir katlanan ekran üzerinde çalışıyor. Patently Apple'ın ortaya çıkardığı bu patent, katlanan iPhone'un çok uzakta olmadığının da bir işareti olarak görüldü.

Belgelerde bahsedilen ekran, "cihazın bir bükülme ekseni etrafında esnetilmesine izin veren bir menteşe" kullanıyor. Anlaşıldığı kadarıyla üstteki ekran, menteşe üzerinde hareket ediyor. Patentin ilginç tarafı, kendi kendini onaran maddeden de bahsetmesi. Bu kendi kendine onarım, patent başvurusuna göre "dışarıdan uygulanan ısı, elektrik akımı veya başka bir tür dış uyaran" tarafından başlatılabiliyor. Bir başka deyişle katlanan ekran, örneğin şarj olurken kendisini onarabiliyor.

İnsan vücuduna benzer şekilde kendisini onarabilen, kopan bölümlere kendini uzatan bazı maddelerin var olduğunu biliyoruz. Ancak bu tür maddeler, cam ekrandaki derin çizikleri ortadan kaldıracak kapasitede muhtemelen değiller. Yine de teknoloji, zaten hassas olan katlanan ekranları daha dayanıklı hale getirebilir.

Patent, Apple laptopların ve iPad'lerin de bükülebilen, kendi kendini onaran teknolojiyle gelebileceğinden bahsediyor. Dolayısıyla yenilik, birden fazla cihaz türünü kapsayabilir. Ancak çoğu patentte olduğu gibi, bu patent de şirketin ar-ge bölümünün aklından geçenleri gösteriyor ve açıklananların gerçeğe dönüşme garantisi bulunmuyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei Watch GT 2 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu fırsatı
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon merakla bekleniyor
EBA giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci girişi ve şifre alma işlemleri
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
Günün En çok Okunanları
Avrupa Birliği'nden Telefon Devlerini Üzecek "Uygulama Kararı"
4 Ekim 2020: Türkiye'deki Yeni Koronavirüs Hasta - Vefat Sayıları Açıklandı
Google, Efektli Selfi'lerin Ruh Sağlığınızı Bozmasını İstemiyor
Sesli Asistanlarla Gelen Tehlike Ortaya Çıktı
Dünyanın Altın Madalya Kazanan Tek Sıçanı Magawa ile Tanışın

 

 