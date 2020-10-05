Apple'dan Hem Katlanan, Hem de Kendini Onaran Özel Bir iPhone mu Geliyor?

Yeni yayınlanan bir Apple patentine göre firma, gerektiğinde iPhone'daki çizikleri kapatabilen bir katlanan ekran üzerinde çalışıyor. Patently Apple'ın ortaya çıkardığı bu patent, katlanan iPhone'un çok uzakta olmadığının da bir işareti olarak görüldü.
Belgelerde bahsedilen ekran, "cihazın bir bükülme ekseni etrafında esnetilmesine izin veren bir menteşe" kullanıyor. Anlaşıldığı kadarıyla üstteki ekran, menteşe üzerinde hareket ediyor. Patentin ilginç tarafı, kendi kendini onaran maddeden de bahsetmesi. Bu kendi kendine onarım, patent başvurusuna göre "dışarıdan uygulanan ısı, elektrik akımı veya başka bir tür dış uyaran" tarafından başlatılabiliyor. Bir başka deyişle katlanan ekran, örneğin şarj olurken kendisini onarabiliyor.
İnsan vücuduna benzer şekilde kendisini onarabilen, kopan bölümlere kendini uzatan bazı maddelerin var olduğunu biliyoruz. Ancak bu tür maddeler, cam ekrandaki derin çizikleri ortadan kaldıracak kapasitede muhtemelen değiller. Yine de teknoloji, zaten hassas olan katlanan ekranları daha dayanıklı hale getirebilir.
Patent, Apple laptopların ve iPad'lerin de bükülebilen, kendi kendini onaran teknolojiyle gelebileceğinden bahsediyor. Dolayısıyla yenilik, birden fazla cihaz türünü kapsayabilir. Ancak çoğu patentte olduğu gibi, bu patent de şirketin ar-ge bölümünün aklından geçenleri gösteriyor ve açıklananların gerçeğe dönüşme garantisi bulunmuyor.
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