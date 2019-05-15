Netflix, E3'te Yeni Oyunlar Gösterebilir
Netflix'in, çıkması beklenen Stranger Things oyunuyla yetinmeye hiç niyeti yok!
Twitter'da Netflix ile E3 arasındaki ilginç bir diyalog, Netflix'in tek oyununun Stranger Things oyunu olmayacağını ortaya çıkardı.
Netflix'in bilim kurgu tartışmalarının yapıldığı NX Twitter hesabı, E3'ten bir davetiye isteyerek konuşmayı başlattı. Buna olumlu cevap veren E3 hesabı, oyunlarla ilgili bilgi almak istedi ve Netflix, "bazı oyun haberlerinin yolda olduğunu" söyledi. Bunun yanında iki firma, Bringing Your Favorite Shows to Life: Developing Netflix Originals into Video Games adlı paneli duyurdu.
Stranger Things oyununun yolda olduğunu biliyorduk ancak Netflix, E3'te başka oyunlar da gösterebileceğinin haberini verdi:
Of course there's the upcoming @Stranger_Things game but hmmmmm... there's definitely more to come! pic.twitter.com/UFBUCAs7Qr— NX (@NXOnNetflix) May 13, 2019
Şimdilik yeni oyunlar hakkında bir bilgimiz yok. Stranger Things oyununun ise 4 Temmuz'da çıkması bekleniyor. Firmanın planlarını 11-13 Haziran'daki şovda öğrenme fırsatımız olacak.
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