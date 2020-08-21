Heyecanla beklenen Lucifer 5. sezon yayında! Lucifer 5. sezon kaç bölüm?

Lucifer hem Türkiye'de hem de dünyada sevilen diziler arasında bulunuyor. Dizinin 4. sezonu iki yıl önce yayınlanmıştı ve 5. sezon tarihi de merakla bekleniyordu. Lucifer'ın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımla 5.sezonun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Lucifer'ın 5. sezon fragmanı da izleyici ile buluştu...
LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN?
Lucifer'ın 5. sezonu bugün itibari ile ilk 8 bölümüyle Netflix'ten izlenebiliyor.
LUCİFER 5. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI
LUCIFER 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?
Önceki sezonlarda bir türlü Lucifer'a güvenemeyen Chloe sezon finalinde Lucifer'ın gerçek yüzünü görmüştü. Yüzünü ilk kez gösterdiği karakter Dr. Linda'dan insanlar için ne kadar zor olabileceğini gören Lucifer bu kez temkinliydi ve zaman tanıdı dedektife. Chloe içinde kolay olmayan bu süreçe yani 4.sezonda Luci'yi daha iyi anlamaya başlayan dedektif tam onu sevmeye hazırken bu kez Eve çıkıp geldi. Eve dizide Lucifer'ın ilk sevgilisi, bizim Adem ile Havva hikayesinden tanıdığımız Havva aslında. Yani insanlığın başlamasına sebep olan ilk anne. Dizide güzel aynı zamanda sevimli olarak gösterilen Eve Lucifer'ın hayatını girer girmez altüst ediyor. Lucifer ise yıllardır beklediği sevgiyi Chloe'den bulamayınca Eve'nin aşkına karşılık veriyor. Bir süre sonra bu durumu kıskandırmak için yaptığını fark eden Luci Eve'den uzaklaşmaya başlıyor. Bu tema altında türlü olaylar gelişiyor.
LUCİFER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Lucifer bir DC Comics ürünü olan The Sandman'den türetilmiş bir yapım. Lucifer aslında emekli olmuş bir melektir. Cehennemin patronu olmasına rağmen görevinden istifa ederek, dünyaya gelir ve Los Angeles'a yerleşir. Burada Lux isimli bir gece kulübü açar ve yine kendi türünden bir yardımcı ile işe başlar. Elbette o bir insan değildir ve tek derdi eğlenmektir.
Lucifer, dünyada ilk başlarda sadece eğleniyor olsa da bir süre sonra kendini bir cinayeti aydınlatmaya çalışırken bulacaktır. Burada aslında kendi karakterine ters düşmektedir.
LUCİFER DİZİSİ OYUNCULARI
Tom Ellis (Lucifer Morningstar)
Lauren German (Chloe Decker)
Kevin Alejandro (Dan Espinoza)
D.B. Woodside (Amenadiel)
Lesley-Ann Brandt (Mazikeen)
Scarlett Estevez (Trixie)
Rachael Harris (Linda Martin)
Aimee Garcia (Ella Lopez)
Tricia Helfer (Charlotte)
Tom Welling (Marcus Pierce)
Inbar Lavi (Eve)
Kevin Rankin (Malcolm Graham)
Graham McTavish (Father Kinley)
Jeremiah Birkett (Lee)
- En iyi Netflix dizileri! IMDb'ye göre en yüksek puanlı dizileri seçtik!
- En iyi salgın - virüs dizileri! IMDb puanı en yüksek 16 virüs salgın dizisi
- En iyi, En Unutulmaz Filmler... İşte mutlaka izlenmesi gereken 100 film
-
IMDb puanı en yüksek korku filmleri! Tüm zamanların 30 en iyi korku filmi!
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın