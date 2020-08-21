Heyecanla beklenen Lucifer 5. sezon yayında! Lucifer 5. sezon kaç bölüm?

Netflix'in sevilen yapımlarından Lucifer'ın 5. sezonunun ne zaman geleceği dizinin sevenleri tarafından merak ediliyordu. Dizinin resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımlarda yeni sezon tarihi belli oldu. Lucifer 5. sezon ne zaman çıkacak?