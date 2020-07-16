Stranger Things 4. sezon heyecanı! Stranger Things 4. sezon tarihi ne zaman

Hem hikayesi hem de oyuncularıyla diziseverleri kendine hayran Stranger Things Netflix'in en popüler yapımlarından bir tanesi. Stranger Things'in 3. sezonu, dizinin hayranlarını şok edecek şekilde bitmişti. Gözler Stranger Things 4. sezonda. Peki Stranger Things 4. sezon ne zaman? Tarih belli mi?