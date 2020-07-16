Stranger Things 4. sezon heyecanı! Stranger Things 4. sezon tarihi ne zaman

Hem hikayesi hem de oyuncularıyla diziseverleri kendine hayran Stranger Things Netflix'in en popüler yapımlarından bir tanesi. Stranger Things'in 3. sezonu, dizinin hayranlarını şok edecek şekilde bitmişti. Gözler Stranger Things 4. sezonda. Peki Stranger Things 4. sezon ne zaman? Tarih belli mi?

Stranger Things 4. sezon ne zaman? Stranger Things 4. sezon tarihi belli mi

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında Stranger Things de bulunuyor. Yayınlanan 3 sezonu ile büyük bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın 4. sezon ile ilgili araştırmaları devam ediyor.

Netflix, koronavirüs pandemisi nedeniyle Kuzey Amerika'daki tüm dizi ve film prodüksiyonlarını durdurma kararı almış, bu doğrultuda Stranger Things'in ön hazırlık aşamasında olan 4. sezonunun prodüksiyonuna ara verilmişti. Ancak dizi için yeni bir çekim takvimi oluşturdu. Peki Stranger Things 4. sezon ne zaman? Yeni bir açıklama var mı?

STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN?

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things'in koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 4. sezon çekimleri 17 Eylül'de başlayacak. Salgından gelen gecikmeden dolayı dizinin 4. sezon yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

Dizinin yaratıcıları Twitter hesapları aracılığıyla birden fazla sayfanın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve sezon 4'ün yazımının bittiğini haber verdiler.

STRANGER THİNGS İÇİN PAYLAŞILAN İLK TANITIM VİDEOSU

Stranger Things 4 | Rusya'dan sevgilerle… | NetflixStranger Things 4 | Rusya'dan sevgilerle… | Netflix
Rusya'dan sevgilerle...

STRANGER THİNGS KONUSU NEDİR?

Stranger Things, kaybolan arkadaşlarını aramaya başlayan 3 çocuğun ve onlara yardım eden insanların hikayesini konu alan bir amerikan bilim kurgu hikayesidir. Konusu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide, macera ve doğaüstü olayların sürekliliği, izleyiciyi etkisi altına alıyor.

STRANGER THİNGS OYUNCULARI

Millie Bobby Brown/Eleven

Finn Wolfhard/Mike

Winona Ryder/Joyce

Gaten Matarazzo/Dustin

Noah Schnapp/Will

Caleb McLaughlin/Lucas

Sadie Sink/Max

Joe Keery/Steve

Natalia Dyer/Nancy

Charlie Heaton/Jonathan

Maya Hawke/Robin

Priah Ferguson/Erica

Cara Buono/Karen

Brett Gelman/Murray

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