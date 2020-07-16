Stranger Things 4. sezon heyecanı! Stranger Things 4. sezon tarihi ne zaman

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında Stranger Things de bulunuyor. Yayınlanan 3 sezonu ile büyük bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın 4. sezon ile ilgili araştırmaları devam ediyor.
Netflix, koronavirüs pandemisi nedeniyle Kuzey Amerika'daki tüm dizi ve film prodüksiyonlarını durdurma kararı almış, bu doğrultuda Stranger Things'in ön hazırlık aşamasında olan 4. sezonunun prodüksiyonuna ara verilmişti. Ancak dizi için yeni bir çekim takvimi oluşturdu. Peki Stranger Things 4. sezon ne zaman? Yeni bir açıklama var mı?
STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN?
The Hollywood Reporter'ın haberine göre Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things'in koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 4. sezon çekimleri 17 Eylül'de başlayacak. Salgından gelen gecikmeden dolayı dizinin 4. sezon yayın tarihi ise henüz netleşmedi.
Dizinin yaratıcıları Twitter hesapları aracılığıyla birden fazla sayfanın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve sezon 4'ün yazımının bittiğini haber verdiler.
Stranger Things 4: the complete season. #ST4 pic.twitter.com/DAjQFnPVGq— stranger writers (@strangerwriters) June 18, 2020
STRANGER THİNGS İÇİN PAYLAŞILAN İLK TANITIM VİDEOSU
STRANGER THİNGS KONUSU NEDİR?
Stranger Things, kaybolan arkadaşlarını aramaya başlayan 3 çocuğun ve onlara yardım eden insanların hikayesini konu alan bir amerikan bilim kurgu hikayesidir. Konusu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide, macera ve doğaüstü olayların sürekliliği, izleyiciyi etkisi altına alıyor.
STRANGER THİNGS OYUNCULARI
Millie Bobby Brown/Eleven
Finn Wolfhard/Mike
Winona Ryder/Joyce
Gaten Matarazzo/Dustin
Noah Schnapp/Will
Caleb McLaughlin/Lucas
Sadie Sink/Max
Joe Keery/Steve
Natalia Dyer/Nancy
Charlie Heaton/Jonathan
Maya Hawke/Robin
Priah Ferguson/Erica
Cara Buono/Karen
Brett Gelman/Murray
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