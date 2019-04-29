Netflix En Popüler Dizilerinden Birini İptal Etti!
Netflix yönetimin aldığı yeni iptal kararı, televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı. Pek çok izleyici de, karara tepki gösterdi...
- Barış Terun
Netflix yönetiminin, son zamanlarda garip kararlar aldığını söyleyebiliriz. Iron Fist ve Luke Cage gibi serilerin iptal edilmesi mantıklı. Zira bu yapımlar hem düşük reyting rakamlarına ulaştı, hem de özellikle ikinci sezonları itibariyle otoritelerin gazabına uğradı. Ancak Jessica Jones ve Daredevil gibi üst düzey projeler de, Netflix tarafından reddedildi ve iki seri de ekranlara veda etti.
Netflix, tepki çeken bir karara daha imza attı. Santa Clarita Diet, 29 Mart 2019'da yayınlanan üçüncü sezon finalinin ardından, bilinmezliğin gölgesi altında iptal edildi. Zombi temalı bir eser olan ama gerek korku, gerekse komedi temalarını kullanan yapım; Rotten Tomaetos ve MetaCritic gibi otoritelerden tam puan almış ve ciddi bir hayran kitlesi edinmişti.
Santa Clarita Diet'te yer alan oyuncular arasında; Drew Barrymore, Timothy Olyphant, Aaron Kaplan, Tracy Katsky, Chris Miller, Ember Truesdell ve Ruben Fleischer gibi bol ödüllü, popüler isimler yer alıyordu.
Netflix, serinin neden iptal edildiğine dair bir açıklama yapmaktan kaçınmayı tercih etti. Dedikodulara bakılırsa, elde edilen karın istenen düzeyde olmadığı vurgulanıyor. Stüdyodan sızan dedikodulara göre yapım bütçesi ile kar arasında ufak farklar mevcut. Kısacası yayın platformu, az kar elde eden bir yapıma bütçe ve zaman ayırmamayı tercih ediyor. Elbette tüm bu ifadeler, söylentilerden ibaret.
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