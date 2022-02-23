Netflix'in Fast Laughs Özelliği, Şimdi de TV Uygulamasına Geliyor!

Netflix, geçtiğimiz yıl akıllı telefon uygulamalarında 'Fast Laughs'ı başlatmıştı. Bu özellik, akıllı telefon kullanıcılarına Netflix'in komedi kataloğundan alınan kısa "komik" klipler sunuyordu. Akış devi şimdi de özelliği kademeli olarak TV uygulamalarına genişletiyor.
Netflix, TV uygulamasında Fast Laughs özelliğini test etmeye başladı. Şirket, özelliği ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere İngilizce konuşulan ülkelerdeki abonelere dağıtmaya başladı.
Fast Laughs özelliği şu anda test aşamasında ve tamamen isteğe bağlı. TV'lerinde içerik izleyen Netflix hesap sahipleri Fast Laughs'ı aktif etmeyi seçebilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, Netflix dizilerinden, filmlerinden ve özel komedilerinden komik klipler sunacak. Netflix, özelliği agresif bir şekilde sunuyor gibi görünmüyor. Fast Laughs, ana sayfada "birkaç satır derinliğinde" görünüyor.
Fast Laughs, akıllı telefondaki sürümüne benzer bir şekilde, hesabın içerik ayarlarına saygı gösterecek. Ayrıca, tüm çocuk profillerinde görünmüyor. Kullanıcılar beğendikleri bir şey bulursa, programın tamamını izlemeyi veya izleme listelerine eklemeyi seçebilir.
Fast Laughs, komedi şovları önermek için optimize edilmiş bir içerik keşif aracı. Karar veremeyen ve uygulamanın önerilerde bulunmasına ihtiyaç duyan izleyicilere yardımcı olmanın başka bir yolu olarak görülebilir. Netflix'in sonsuz gibi görünen içerik döngüleri ve fragmanları, izleyicilerin karar vermesine yardımcı olmaya çalışan diğer iki yöntem.
Kullanıcılar bir akıllı telefonda videoları dikey olarak kaydırabilir ve WhatsApp, Instagram, Snapchat ve Twitter'da klipler paylaşabilir. Ayrıca altta TikTok tarzı bir ilerleme çubuğu da bulunuyor. TV uygulamasının da benzer işlevlere sahip olması beklenebilir...
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