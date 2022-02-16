Netflix, Şimdi de Ünlü Oyun Serisi BioShock'u TV Ekranlarına Taşıyor!

Görünüşe göre Netflix, şimdi de popüler oyun serisi BioShock'un film uyarlaması için kolları sıvadı. 2K ve Take-Two Interactive ile birlikte çalıştığı iddia edilen Netflix, henüz konu hakkındaki detayları yayınlamış değil. Ancak Netflix'in duyurusunda paylaştığı görüntüye dayanarak, filmin ilk oyunla bağlantılı olacağını söyleyebiliriz.
Netflix, 2K and Take-Two Interactive are partnering to produce a film adaptation of the renowned video game franchise BioShock.— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022
BioShock'un TV ekranına iyi bir şekilde adapte edilmesi için pek çok avantaj sunduğu kesin. Orijinal 2007 oyunu, çarpıcı bir Art Deco/sualtı ortamına ve unutulmaz bir hikayeye sahip. Buna harika karakterleri de ekleyebiliriz.
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