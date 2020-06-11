Netflix Filmi "Last Days of American Crime" zoru Başardı; 0 Puan Aldı

Bir filmden, Dünya genelinde herkesin nefret etmesi çok kolay rastlanabilecek bir durum değil. John Travolta'nın muazzam derecede başarısız olan 2000 yılındaki filmi Battlefield Earth bile, Rotten Tomatoes üzerinde %3'lük pozitif derecelendirme almıştı. Ancak 5 Haziran tarihinde yayınlanan yeni Netflix filmi Last Days of American Crime, Salı günü itibarı ile, Rotten Tomatoes üzerinde çok nadir olan 0 derecesini almayı başardı. Metacritic sitesinde ise film az miktarda daha yüksek başarı göstererek 16 puana ulaşabildi.
0 derecelendirmesi, Rotten Tomatoes'daki 24 eleştirmenin incelemelerinin hiçbirinin pozitif puan vermediği anlamına geliyor. İzleyici derecelendirmelerinde biraz daha başarılı olan film, 161 izleyici değerlendirmesi ardından %27 izleyici puanı almayı başarmış durumda.
Rick Remender'in grafik romanını temel alan hikaye aslında ilgi çekici gözüküyor. ABD hükumeti "herhangi birinin bilerek kanun dışı hareket yapmasını imkansız hale getirecek bir sinyal yayınlamayı planlıyor" ve bu yüzden de suçlar, temel olarak tarih kitaplarında kalarak Amerika Suçlarının Son Günleri (Last Days of American Crime) yaşanacak. Bu yüzden de bir grup suçlu, devasa bir soygun planlıyor.
Ancak hikaye ile sadece bir yere kadar ilerlenebiliyor. Film üreticilerinin bu fikri etkili bir şekilde sunabilmeleri de gerekiyor. New York Post'tan Johnny Oleksinski'nin yazdığına göre "Hikaye, karakterler veya kelimeleri umursamıyor ancak şiddeti seviyor musunuz? Yine de hayal kırıklığına uğrayacaksınız."
Yine de bu durum insanların filmi izlemesine engel değil. Salı günü Netflix tarafından yayınlanan "Top 10" listesinde film yedinci sırada yer alıyordu. Uproxx da filmin hafta sonunda Netflix'in en çok izlenen filmi olduğunu söyledi.
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