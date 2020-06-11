Netflix Filmi "Last Days of American Crime" zoru Başardı; 0 Puan Aldı

Bir filmin pek çok farklı eleştirmenin tümünden 0 puan alması kolay değil. Ama Netflix'in yeni filmi "Last Days of American Crime", Rotten Tomatoes üzerinde tam olarak bunu "başardı."

11 Haziran 2020 15:00

Levent Öztürk