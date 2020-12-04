Netflix'ten, Herkesi Şaşırtan La Casa de Papel Kararı: Yeniden Çekiliyor!

Netflix'in sevilen dizisi La Casa de Papel için "yeniden çekim" kararı geldi. Ama bu "yeni" La Casa de Papel, şimdikinden çok daha farklı olacak.

  • Levent Öztürk
La Casa de Papel "Yeniden" Çekiliyor

Netflix'in en popüler yapımlarından biri, hiç kuşkusuz İspanyol suç draması "La Casa de Papel" (veya İngilizceye çevrilmiş adıyla Money Heist). Dizi, en son sezonunun ilk dört ayında 65 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı.

Şimdi de Netflix, bu diziyi tekrar çekiyor ama bu sefer Korece ve bir Kore yapımı olarak... Orijinal yapımcı Alex Pina bu projeye dahilken projede yer alacak bir diğer isim ise Netflix korku serisi The Guest üzerinde de çalışmış olan yönetmen Kim Hong-sun olacak. Ayrıca Deadline'ın söylediğine göre dizinin yazarlığını Ryu Yong-jae üstlenecek.

La Casa de Papel ilk yayımında "Profesör" (Alvaro Morte) olarak adlandırılan bir deha tarafından hazırlanmış bir soygunun hikayesini anlatıyor. Dizi, iş üzerindeki çeşitli karakterleri anlatmak için geçmişe dönüşleri ve diğer teknikleri kullanıyor ve pek çok sürprizi de içeriyor. Dizideki ilk soygun İspanya Darphanesi'ne gerçekleştirilen bir baskını anlatırken, yeni dizi ise tahmin edebileceğiniz gibi Kore Yarımadası'nda geçecek.

Henüz yeniden yapım için bir tarih verilmiş değil ancak muhtemelen bir süre beklememiz gerekeceği tahmin edilebilir. Tüm Netflix orijinalleri gibi bu dizinin de akış hizmeti üzerinde küresel bir yayıma sahip olacağı kesin.

Yerel bir yeniden yapımın potansiyelini görmek ise zor değil. Farklı bir kültürel taban, senaryo ve oyuncular ile yapılacak çekimin başarıyı sürdürmesi beklenebilir. Yine de, Kore yapımı bir La Casa de Papel'in ne kadar gerekli olduğu tartışmaya açık bir karar.

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