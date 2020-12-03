Ping Nedir; Ping Nasıl Düşürülür? İyi Ping Değeri Kaç Olmalı?

Hızlı ve sorunsuz bir internet bağlantısı için yüksek gönderme (upload) ve indirme (download) hızlarının yeterli olacağını düşünürüz. Ancak kaliteli bir bağlantı için bunlar yeterli değildir; ping süresinin düşük olması gerekir.
Ping Nedir?
Bir veri paketinin karşıdaki bilgisayara gidip gelme süresini temsil eden ping değeri, en basit benzetmeyle "bağlantınızın tepki süresi" anlamına geliyor.
Çevrimiçi oyunların çoğu, sizin ping sürenizi ve diğer kullanıcıların oyun sunucularına olan ping süresini ölçer ve ekranda gösterir. Bu süre 200ms veya daha yüksek ise, çevrimiçi oyunlarda sorun yaşayacağınız neredeyse kesin. Yüksek ping süreleri, sadece çevrimiçi oyunları değil, internetle ilgili diğer hizmetleri de olumsuz etkileyebilir.
Genel olarak, online oyunlarda 60ms'nin altındaki ping sürelerini "iyi" olarak sınıflandırabiliriz. 60 ile 120 ms arasındaki değerler ise "kabul edilebilir" sınırları ifade eder. 120ms'nin üzerine çıkmaya başladığınızda ise oyunda gecikmeler yaşayabilirsiniz. Eğer ping süreniz 200ms seviyelerinde geziniyorsa, o zaman sizin için "oyun bitti" diyebiliriz.
Ping Nasıl Düşürülür?
Ping süresini iyileştirmenin birkaç yolu var; burada deneme ve yanılma yoluna başvurmanız gerekiyor. İlk olarak PC'nizde açık olan tüm programları kapatıp, varsa indirmeleri durdurmayı deneyebilirsiniz.
Evinizde bir başkası interneti yoğun biçimde kullanan Netflix gibi bir hizmetten faydalanıyorsa, ping'iniz bu durumdan etkileniyor olabilir. İnternete ne kadar çok cihaz bağlıysa ve onu aktif olarak kullanıyorsa, ping'iniz o kadar yükselecektir.
Ping'iniz hala yüksekse, laptop'unuzu router'ınızın yakınına taşıyın veya router'a ethernet kablosuyla bağlayın. Ethernet kablosu, sinyalle ilgili potansiyel sorunları (bu sorunlar ping süresini etkileyebilir) aşmanıza yardımcı olacaktır.
Router'ınız ile dışarıdan gelen kabloların bağlantısının tam olarak yapıldığını kontrol etmenizde de fayda var. Bu bağlantılarda bir sorun varsa, örneğin bağlantı gevşekse, bağlantı kalitenizi ve ping sürenizi etkiliyor olabilir.
En klasik çözümlerden birini burada atlamak istemiyoruz. Bahsettiğimiz yöntemlerden hiçbiri işe yaramadıysa, router'ınızı kapatıp açmayı deneyebilirsiniz. Birden fazla modem ve router'ı birbirine bağladıysanız, hepsini açıp kapatın.
Tüm bunlara rağmen ping sürenizde sorun varsa, servis sağlayıcınızın destek hattını aramak isteyebilirsiniz. Servis sağlayıcınız bazı durumlarda sorunun kaynağını bulabilir ve sorunları uzaktan çözebilir.
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