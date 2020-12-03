Ping Nedir; Ping Nasıl Düşürülür? İyi Ping Değeri Kaç Olmalı?

Çevrimiçi oyun oynarken çok fazla gecikme yaşıyorsanız, bu durum muhtemelen ping sürenizin çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. Peki Ping nedir? Ping süresi nasıl düşürülür? Kabul edilebilir ping değeri kaç olmalı?