Netflix, Hız Değiştirme İşlevini Deniyor!
Netflix, dizileri zamana sığdırma konusunda sorun yaşayanlar için Android'de yeni bir işlevi test ediyor!
Dizilerin bütün bir sezonunu hafta sonuna sıkıştırmakta zorlanıyorsanız, Netflix'ten sizin için iyi bir haber var.
Android Police'in haberine göre Netflix, Android uygulamasında değişken yürütme hızını test ediyor. Bazı Android kullanıcıları, yürütme menüsünde yeni bir hız seçeneği görüyorlar. Burada hızı 0,5x, 0,75x, Normal, 1,25x ve 1,5x seçenekleri bulunuyor.
Ses kitaplarına yönelik uygulamalarda hız değiştirme, sıkça rastlanan bir işlev. Video uygulamalarında bu işlevin çok uygun olduğu söylenemez, ancak YouTube gibi bazı hizmetlerde hız işlevine yer veriliyor. Hızlı seyretmek bir yana, örneğin yabancı dildeki belirli bir diyaloğu anlamadığınızda, yavaşlatarak tekrar dinleyebiliyorsunuz.
Sadece Android'teki Netflix'te görünen işlevin ne zaman herkese açılacağı bilinmiyor.
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