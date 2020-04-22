Google, Android Kullanım Bilgilerini Artık Açıklamayacak

Google'ın Android kullanım oranlarını gösterdiği web sayfası, neredeyse bir yıldır güncellenmiyor. Son olarak 7 Mayıs 2019'da güncellenen sayfa, bundan önce ise Temmuz 2018'de güncellenmişti.
Sayfanın aylık olarak güncellendiği bir döneme de şahit olmuştuk, ancak raporlar arasında geçen süre giderek arttı. Şimdi ise raporun artık oluşturulmadığı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Şimdi 'Distribution Dashboard' sayfasını açtığınızda karşınıza şu mesaj çıkıyor:
"Platform sürüm bilgilerini Android Studio'nun Yeni Proje Oluştur sihirbazında görebilirsiniz."
Yani verileri görmek hala mümkün, ancak bilgiler web üzerinde açıklanmıyor. Kullanım oranlarını görebilmek için geliştiricilerin kullandığı Android Studio'yu yüklemeniz gerekiyor. Geliştiricilerin hangi işlevleri sunabileceklerini belirleyebilmek için, belirli API seviyelerinde hangi oranda kullanıcının bulunduğunu görmeleri gerekiyor.
Kullanım oranları herhangi bir nedenle sizi yakından ilgilendiriyorsa, bu bilgilere buradan yükleyebileceğiniz Android Studio ile ulaşabilirsiniz.
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