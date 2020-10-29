Netflix, Bir Büyük Sürprize Daha İmza Attı: Assassin's Creed Geliyor!

Assassin's Creed markası bir kez daha oyun dünyasının dışına taşıyor. Ubisoft ve Netflix, yaptıkları bir açıklamada bu popüler serinin gelecekte birden fazla diziye sahip olacağını ön gören bir ortaklığı duyurdular. Anlaşmanın içerisinde, Netflix üzerinde yayınlanacak canlı çekim ve animasyon projeleri için planlar bulunuyor.
Canlı çekim dizide yapımcı olarak Ubisoft Film & Television'dan Jason Altman ve Danielle Kreinik bulunacak. Ancak henüz diziyi yürütecek bir isim bulunmadığı için gerçeğe dönüşmesi için bir süre beklememiz gerekeceği tahmin edilebilir.
Ubisoft Film & Television – Los Angeles lideri Jason Altman "10 yıldan uzun bir süredir Dünya genelinde milyonlarca hayran Assassin's Creed markasını simgesel bir markaya şekillendirmeye yardımcı oldu. Netflix ile beraber bir Assassin's Creed serisi yaratmaktan heyecan duyuyoruz ve Assassin's Creed evrenindeki bir sonraki destanı geliştirmeyi iple çekiyoruz" dedi.
Assassin's Creed daha önce de oyun alanının dışına çıkmış, 2016 yılında yayımlanan filmin başrolünde Michael Fassbender yer almıştı. Ancak bu film, orijinal bir hikaye içermekteydi. Netflix uyarlamalarının oyunlar ile uyumlu yeni hikayeler mi anlatacağı yoksa başka bir yolda mı ilerleyeceği henüz bilinmiyor.
Bu arada Ubisoft, bir sonraki Assassin's Creed oyunu Valhalla'nın yayımı için hazırlanıyor ve Valhalla'nın önümüzdeki ay PC, Xbox One, Xbox Series X ve S, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Stadia için sunulması bekleniyor.
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