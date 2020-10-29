Netflix, Bir Büyük Sürprize Daha İmza Attı: Assassin's Creed Geliyor!

Netflix, Ubisoft ile imzaladığı anlaşma sonrasında, Assassin's Creed markasını televizyonlara taşıyor. Üstelik bu anlaşma, sadece tek bir yapımı da içermiyor.