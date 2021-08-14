Netflix Kullanıcılarına Sabit IP Şoku: VPN'leri Engelleyeyim Derken...

Netflix, VPN'lere karşı verdiği savaşta yeni bir döneme girdi. Ama bu sırada sabit IP adreslerini de engellemeye başladı. VPN ve Proxy kullanmayan kullanıcılar bile Netflix'e erişememekten şikayet ediyor!

Netflix Kullanıcılarına Sabit IP Şoku

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