Netflix Kullanıcılarına Sabit IP Şoku: VPN'leri Engelleyeyim Derken...

Netflix, VPN kullanarak coğrafi kısıtlamaları aşmak isteyen kullanıcıları engellemek için yeni yöntemler deniyor. Ancak bu sırada normal internet kullanıcılarına da sorunlar yaşatıyor.
TorrentFreak'in haberine göre, video akış hizmeti sadece VPN değil, sabit IP adresi kullanan kullanıcıları bile engellemeye başladı. Netflix, VPN karşıtlığına bundan altı yıl önce başlamıştı. Bu durumdan şikayetçi olan ve VPN Kullanarak Netflix'e ulaşmak isteyen aboneler bu engeli aşmak için ExpressVPN, NordVPN ve benzeri hizmetleri kullanmaya başladılar.
Bazı kullanıcılar VPN ile yetinmeyip sabit IP adresleri kullanarak Netflix'in kısıtlamasını aşmayı deniyor. Bu şekilde o ülkede yaşayan standart internet kullanıcılar olarak görülüyorlar. Ancak Netflix'in son hamlesi, bu yöntemi de engellemeyi başarıyor.
TorrentFreak'in haberine göre, Netflix'in coğrafi kontrol sistemi sabit IP'leri engellemeye başladı. VPN tarafından atanan IP adreslerinin tersine, sabit IP'ler AT&T, Xfinity, Verizon ve diğer internet servis sağlayıcılara ait. Netflix'in yeni kararı, bu internet servis sağlayıcıları kullanan standart internet kullanıcılarını da yanlışlıkla etkileme potansiyeline sahip.
TorrentFreak'in haberi göre yüz binlerce legal Netflix abonesinin yerel ülke kataloğuna erişmesi engellendi. Bu kullanıcılar, Netflix'e giriş yaptıklarında, yalnızca Netflix Orijinallerini görebiliyorlar. Netflix bu konuda resmi bir açıklama yapmadı, ancak Twitter'da bu tür bir problem yaşayan kullanıcıların internet servis sağlayıcıları ile görüşmesi ve çözüm araması gerektiğini belirtti.
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