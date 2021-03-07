Netflix Mobil Uygulamasına, Fast Laughs ile TikTok Dokunuşu

Akış devi Netflix, abonelerine yönelik yeni bir mobil özellik ile kısa video formatına daha derine inmiş gibi görünüyor. Fast Laughs adlı yeni özellik, farklı şovlardan ve filmlerden klipler içeriyor. Bu hali ile yeni sistem TikTok'ta video izliyormuş hissi veriyor. Netflix, Fast Laughs'ı desteklemek için arşivindeki komedi içeriğini kullanacak gibi görünüyor.
Netflix yaptığı açıklamada, "Fast Laughs, filmler (Murder Mystery), diziler (Big Mouth), sitcomlar (The Crew) ve Kevin Hart ve Ali Wong gibi komedyenlerden stand-up dahil olmak üzere büyük komedi kataloğumuzdan komik kliplerden oluşan bir akış sunacak" diyor. Dikey video formatı özelliği, ABD, İngiltere ve Kanada gibi belirli ülkelerdeki iOS kullanıcılarının Netflix uygulamasında desteklenmeye başladı. Muhtemelen kısa bir süre içinde bu özellik Hindistan'da da kullanılır olacak.
Android testlerinin ise devam ettiği biliniyor...
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