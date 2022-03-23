Ünlü Netflix Dizisi Lupin'in Setinde Korkutan Soygun

Geçtiğimiz günlerde bir dizi setinde görülebilecek en ilginç olaylardan biri yaşandı. Şu sıralar Paris'te yeni sezon çekimleri süren Lupin'in yeni sezonunun seti 20 maskeli hırsız tarafından soyuldu. Tam 33 bin dolar değerinde ekipman çalan hırsızlar, olay sonrası kayıplara karıştı. Neyse ki yaşanan bu talihsiz olayda, dizinin yıldız oyuncusu Omar Sy dahil olmak üzere sette bulunan oyuncular ve ekipten kimse yara almadı.
Olay sonrası yapılan soruşturmada polis 7 kişiyi silahlı soygun ve organize bir çetenin parçası olduğu iddiasıyla gözaltına alırken, gözaltına alınan grubun en küçük üyesinin 13 yaşında olması dikkati çekiyor. Polis, soygunda ele geçirilen ekipmanların bir kısmını bulurken, geri kalan kısmı ise halen kayıp.
Aslında Lupin, bu yıl soyguna kurban giden tek Netflix projesi değil. Sadece birkaç gün önce The Crown'un setinde de benzer bir olay yaşanmış ve değeri 200 bin dolardan fazla antika eşyayı alan hırsızlar kayıplara karışmıştı.
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