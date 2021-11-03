Netflix, Oyun Hizmetinin Tüm Dünya'ya Açıldığını Resmi Olarak Duyurdu!

Netflix, bir süre önce platform üzerinde mobil oyunlara da yer vereceğini açıklamış, hatta bunun testlerini Polonya'da başlatmıştı. Ve şimdi yayın akış devi, oyunlarını tüm dünyada mobil kullanıma sunduğunu duyurdu. Ancak herkese ulaşması birkaç gün alacak gibi görünüyor.
Şirket, Netflix Oyun hizmetinin hem sıradan oyunculara hem de en sevdikleri hikayeleri çevreleyen daha sürükleyici bir deneyime dalmak isteyen oyunculara hitap etmeyi amaçladığını belirtiyor. Netflix Games, "reklam yok, ek ücret yok ve uygulama içi satın alma yok" vaadi ile Netflix üyeliğine bağlı şekilde kullanılacak.
Oyunlar, ilk aşamada Android cihazlarda oynanabiliyor. iOS desteği ise daha sonraki bir tarihte gelecek. Netflix Oyunları, Netflix dil profiline bağlı olacak, birden çok dilde oyunlar sunacak ve yalnızca diliniz henüz desteklenmiyorsa varsayılan olarak İngilizce'ye geri dönecek. Oyunlar, bir PIN ayarlanmışsa, varsayılan olarak çocuklara doğrudan sunulmayacak olan "Yalnızca Yetişkinler" bölümüne de sahip.
Tüm dünyada Android kullanan Netflix aboneleri Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast ve Teeter Up oynayabiliyor. Netflix'te akışta olduğu gibi, aboneler tek bir hesapta birden fazla mobil cihaz da kullanabilecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın