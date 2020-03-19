Eve Kapanmak Zorunda Kalanlar İçin 10 Eğlenceli Netflix Dizisi

Corona Virüsü (COVID-19) salgını, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de pek çok önlemin alınmasını zorunlu hale getirdi. Bu önlemlerden en önemlisi ise, kuşkusuz sık sık dile getirilen "evden çıkmayın" çağrısına uymak.
Eve kapanıp kalan bizler için yapacak çok fazla şey var aslında. Kitap okuyabilir, hobilerimize daha fazla zaman ayırabiliriz. Ya da Netflix'i açıp, kafamızı dağıtmak için eğlenceli bir şeyler izleyebiliriz.
Bu yazımızda, sizler için, Netflix'in gerçekten eğlenceli 10 dizisini bir araya getirdik...
Brooklyn Nine-Nine
ABD'deki bir polis merkezinde çalışan birbirinden ilginç karakterlerin, birbirinden ilginç maceraları... Bu dizide hem çok gülecek, hem de insan ilişkilerinin ne kadar karmaşık olabileceği hakkında yeni fikirler edineceksiniz.
Sex Education
Bir Netflix orijinal dizisi olan Sex Education, her iki sezonu ile de güldürmeyi başarıyor. Otis, okulunda çok da popüler olmayan, sıradan bir öğrencidir. Annesi ise, ünlü bir cinsel ilişki terapisti olan Jean'dir. Tüm macera, okuldaki Maeve isimli öğrencinin, Otis'i annesinin mesleğini okula taşıması için ikna etmesi ile başlar.
The Toys That Made Us
Eğer yaşınız 40 veya üzerinde ise, bu eğlenceli belgeselde kendinizden çok şey bulacaksınız. Üç sezon boyunca, He-Man figürlerinin, Barbie bebeklerin, GI. Joe oyuncaklarının ve çok daha fazlasınız, başka bir deyişle çocukluğunuzun popüler oyuncak serilerinin hikayelerini izlemek, eminiz sizin için de oldukça eğlenceli olacaktır.
The IT Crowd
Büyük bir şirketin IT departmanında çalışan 3 eğlenceli insanın, Roy, Moss ve Jen'in komik maceraları sizi bekliyor. Bilgisayarınızla bir sorununuz mu? Kapatıp tekrar açmayı denediniz mi? Eğer bu da nereden çıktı diyorsanız, hiç vakit kaybetmeden The IT Crowd'ı izlemeye başlayın. Cevap, orada sizi bekliyor.
Living With Yourself
Ortalıkta dolaşan iki farklı siz var. Biri işleri kötüye giden siz, diğeri ise hep olmasını istediğiniz siz. Peki bu durum her şeyi nasıl karıştıracak? Aileniz bu duruma ne diyecek? Eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız, baş rolünde Paul Rudd'un oynadığı Living With Yourself tam size göre.
The Politician
Politika, nerede olursa olsun hep politikadır. Devlet yönetimi ya da okul başkanlık seçimi hiç fark etmez. The Politician, bize işte bu gerçeği hatırlatıyor. Hem de fazlasıyla güldürerek...
The Movies That Made Us
The Toys That Made Us gibi, The Movies That Made Us da bizi geçmişe götürüyor. Ama bu kez konumuz oyuncaklar değil, belli dönemlere damga vuran unutulmaz filmler. Diry Dancing, Evde Tek Başına, Zor Ölüm ve Hayalet Avcıları filmlerinin hikayeleri hem çok ilginç, hem de çok eğlenceli.
Leyla ile Mecnun
Türkiye'de bir döneme damgasını vuran efsane dizi Leyla ile Mecnun'u seyrettiniz mi? İzlemediyseniz işte size fırsat. Hatta izlediyseniz bile işte size tekrar izleme fırsatı. Mecnun, İsmail Abi, Hırsız Yavuz, İskender ve daha pek çok karakteriyle unutulmazlar arasına giren Leyla ile Mecnun, tüm bölümleriyle Netflix'te izlenebiliyor.
Disenchantment
The Simpsons'ın yaratıcılarından, Netflix için özel olarak hazırlanmış bir animasyon serisi olan Disenchantment, ilginç ve eğlenceli bir Orta Çağ hikayesini ekranlara taşıyor. Prenses Bean ve sıra dışı arkadaşlarının hikayeleri oldukça eğlenceli.
İlk Takım: Juventus
Biraz da futbol... İtalya'nın dev futbol kulübü Juventus hakkındaki iki sezonluk (toplam 6 bölüm) bu ilgi çekici Netflix belgesel serisi, Juventus'un yakın tarihindeki bazı önemli anları mercek altına alıyor.
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