Netflix'in Sevilen Dizisi Cobra Kai, 4. Sezon ile Bu Tarihte Geri Dönüyor!

YouTube'da çalkantılı bir başlangıç yaptıktan sonra Netflix'e geçen ve bu platformda çılgınca başarılı bir üç sezonu geride bırakan Cobra Kai, 4. sezonu için yeni bir fragman ile geri döndü. Üstelik bu fragman, aynı zamanda bir tarih duyurusu. Cobra Kai 4. sezonun yayın tarih, 31 Aralık 2021 olarak açıklanmış durumda.
Yoğun dövüş koreografisinden nostaljik sahnelere kadar oldukça zengin bir içerik sunmasını beklediğimiz Cobra Kai'nin dördüncü sezonu, geçmiş sezonlarda olduğu gibi yine serinin hayranlarını ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Daniel LaRusso ve Johnny Lawrence, bu sezonda kendi dojo'ları ile All Valley Karate Turnuvasına katılıyor ve John Kreese ile yüzleşiyor.
Cobra Kai cephesinden gelen tüm haberler 4. sezonla ilgili de değil. Netflix'in, henüz 4. sezon yayınlanmadan 5. sezon için yeşil ışık yakması da, serinin hayranlarını sevindiren diğer bir gelişme olarak ön plana çıkıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın