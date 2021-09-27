The Witcher'ın 2. Sezonu İçin Yeni Fragman, 3. Sezon İçin Yeni Müjde Geldi!

Netflix, 17 Aralık 2021'de platforma gelecek olan The Witcher 2. sezon için yeni bir fragman yayınladı. Ayrıca 3. sezonun resmi olarak yapım aşamasında olduğu da açıklandı. Böylece henüz 2. sezon yayınlanmadan, 3. sezon da onayı almış oldu.
The Witcher 2. sezon, ilk sezonun sonunda Geralt of Rivia (Henry Cavill) ve Ciri'nin (Freya Allan) 1. sezon sonunda karşılaşmalarını dikkatlice kurduktan sonra başlayacak. İkinci sezonda Geralt, Ciri'yi witcher'ların eğitildiği bir yer olan Kaer Morhen'e götürecek.
Yayınlanan yeni fragman, bugüne kadar gördüğümüzden çok daha fazlasını sunuyor. 1. sezonun acımasız final olaylarından sonra Yennefer'e (Anya Chalotra) ne olduğuna dair küçük bir ipucu da mevcut.
Yeni görüntüleri 1. sezonun özetiyle birleştiren fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz...
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