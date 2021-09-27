The Witcher'ın 2. Sezonu İçin Yeni Fragman, 3. Sezon İçin Yeni Müjde Geldi!

Kısa süre sonra Netflix'te yayına girecek olan The Witcher 2. sezon için yeni ve detaylı bir fragman daha yayınlandı. Ayrıca bir müjde de 3. sezon için geldi!