Netflix, SpaceX'in Inspiration4 Seyahatini Özel Bir Yapıma Dönüştürüyor

SpaceX, bu yılın sonlarına doğru uzaya ilk sivil seyahati düzenlemeye hazırlanıyor. Inspiration4 olarak adlandırılan uçuş, dünyanın ilk sivil uzay yolculuğu olma özelliği taşımasıyla önem kazanıyor. Hal böyle olunca elbette bunun bir belgesel olarak ölümsüzleştirilmemesi düşünülemezdi. Netflix de bu seyahatin belgeselini hazırlamak için kolları sıvamış.
Countdown: Inspiration4 Mission to Space olarak adlandırılan belgeselin ilk 2 bölümünün 6 Eylül'de yayınlanması planlanıyor. Bu tarihlerdeki bölümler uçuş için yapılan hazırlıkları konu alacakken, belgeselin hemen hemen uzay yolculuğu ile eşzamanlı olacak şekilde yayınlanması da bu belgeseli özel kılıyor. Countdown: Inspiration4 Mission to Space, bu seyahati neredeyse gerçek zamanlı olarak kayıt altına alacak ve izleyicilerle buluşturacak ilk belgesel dizisi olacak.
Countdown: Inspiration4 Mission to Space'in arkasındaki ekip ise tanıdık. Yapım ve yönetmen Hason Hehir ve Michael Jordan'ın The Last Dance isimli belgeselinin arkasındaki ekip tarafından hazırlanan Countdown: Inspiration4 Mission to Space'in özel bölümü ise Inspiration4 uzay göreninin başlamasından bir gün önce, 14 Eylül'de izleyicilere sunulacak.
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