Netflix şubat ayı programı 2022 açıklandı! İşte yeni sezon dizi ve filmler

Netflix şubat ayı 2022 programında birbirinden güzel yapımlar yer alıyor. Yeni dizi ve filmler, heyecanla beklenen yeni sezonlar şubat ayında izleyiciyle sunulacak. İşte Netflix şubat 2022 takvimi...
Vikings: Vallaha (Yeni Dizi) 25/02/2022
Vikings'ten 100 yıl sonrasını konu alan devam niteliğindeki bu dizide, yeni bir efsanevi kahraman kuşağı kendi kaderini şekillendirmek ve tarih yazmak için ortaya çıkar.
Tür: Dram
Space Force: 2. Sezon (Yeni Sezon) 18/02/2022
Yeni bir yönetimle çalışan General Naird ve sorunlu ama sevimli mürettebatı, Uzay Kuvvetleri'nin varlığının sürdürülmeye değer olduğunu dört ay içinde kanıtlamak zorunda.
Tür: Komedi
Inventing Anna (Yeni Dizi) 11/02/2022
Girişimci mi, sahtekâr mı? Gerçek bir öyküden uyarlanan bu dizide bir gazeteci, Anna Delvey'nin New York sosyetesini Alman bir mirasyedi olduğuna nasıl inandırdığını araştırır.
Tür: Dram
Young Wallander: Killer's Shadow (Yeni Dizi) 17/02/2022
Kurt, tüm ülkede infiale yol açan haberle bağlantılı görünen gizemli, dehşet verici bir ölümü soruşturur. Üstelik bu cinayet, Rask'ın Malmö'deki ilk vakalarından biridir.
Tür: Dram
Disenchantment: 4. Kısım (Yeni Sezon) 09/02/2022
Talihsizliklerin peşini bırakmadığı Prenses Bean, arkadaşlarıyla birlikte yeni tehditlerle karşılaşırken kendini Steamland'de, bir su altı kalesinde ve cehennemde bulur.
Tür: Komedi
NETFLIX FİLMLERİ
Aşk Taktikleri - 11/02/2022
Biri senin için yanıp tutuşsun diye iddiaya girişir misin? Çapkın bir reklamcı ile öz güveni yüksek bir blog yazarı, sıra dışı taktiklere başvurarak bunu başarmaya çalışır. Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı Aşk Taktikleri, 11 Şubat'ta sadece Netflix'te.
Konusu: Aslı, gerçek adını saklayarak ilişkiler hakkında oldukça popüler bir blog yazan, erkekleri çözdüğüne inanan bir moda tasarımcısıdır. Kerem ise kadınlara inanmayan, kısa süreli ilişkiler yaşayan, çapkın ve kadınları çözdüğüne inanan bir reklamcıdır. Aşka inanmayan bu iki genç, bir diğerini kendine âşık etmek için bir iddiaya girince sıra dışı taktiklere başvurmaya başlar. Türlü tesadüfler ve komik olaylar sonucunda kader onları birbirine bağlar ve aralarında mutlu bir aşk filizlenir.
Tür: Romantik Komedi
UFO - 23/02/2022
Yolları ansızın kesişen müzik tutkunu Deniz ile motosiklet yarışçısı Ese, görünüşte ayrı dünyaların insanları. İkilinin bu dünyaya fazla gelen aşkını izleyeceğimiz UFO, 23 Şubat'ta Netflix ekranlarındaki yerini alıyor.
Konusu: Görünüşte ayrı dünyaların insanları olan müzik tutkunu Deniz ile motosiklet yarışçısı Ese'nin yolları ansızın kesişir. Ama bu dünyaya fazla gelecek bir aşk onları birbirine bağladı.
Tür: Dram
TALL GIRL 2 - 11/02/2022
Okul müzikalinde başrolü kapmak Jodi için hayallerin gerçeğe dönüşmesi anlamı taşır ama üzerindeki baskı hem öz güvenini hem de ilişkisini zedeleyecektir.
Tür: Romantik
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|BİR NETFLIX BELGESELİ
JEEN-YUHS: BİR KANYE ÜÇLEMESİ
Belgesel
Rapçi Kanye West'in kariyerini gözler önüne seren bu etkileyici ve samimi üç bölümlük belgeselde yıldızı yeni parlayan bir süperstar ile bir yönetmenin hayatları kesişir.
16/02/2022 - Her Hafta Yeni Bölüm
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|BİR NETFLIX DİZİSİ
TOY BOY: 2. SEZON
Dram
Hugo bombalama olayını araştırırken işten arkadaşlarıyla birlikte yeni bir çift düşmanla ve birtakım farklı zorluklarla baş eder.
11/02/2022
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|BİR NETFLIX FİLMİ
BIGBUG
Komedi
Bu bilim kurgu komedisinde androidler aşçı, dronlar güvenlik, robotlar efendi. Ne parlak bir gelecek! Ama çatlaklar baş gösterip yapay zekâ isyanı çıkınca iş değişecek.
11/02/2022
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|BİR NETFLIX DİZİSİ
RAISING DION: 2. SEZON
Dram
Nicole süper güçleri hakkında daha öğrenecek çok şeyi olan oğlunu yetiştirmeye devam eder ama Dion giderek güçlenirken tehlike düşündüklerinden daha yakın olabilir.
01/02/2022
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|BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
THE CUPHEAD SHOW!
Çocuk & Aile
Popüler video oyunundan uyarlanan bu animasyon dizisi, fevri Cuphead ve onun kolayca kandırılabilen kardeşi Mugman'in başlarına gelen talihsizlikleri konu alıyor.
18/02/2022
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|BİR NETFLIX DİZİSİ
MURDERVILLE
Komedi
Oyuncuların doğaçlama yaptığı bu suç komedisinde eksantrik dedektif Terry Seattle, bir dizi cinayeti soruşturmak için her şeyden bihaber ünlü konuklarla el ele veriyor.
03/02/2022
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|BİR NETFLIX BELGESELİ
DÜŞÜŞ: BOEING DAVASI
Belgesel
Araştırmacılar, Boeing'in kârı güvenliğin önüne koymasının birkaç ay içinde art arda yaşanan iki korkunç kazaya katkıda bulunmuş olabileceği iddiasını inceliyor.
18/02/2022
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|BİR NETFLIX FİLMİ
TEKSAS KATLİAMI
Korku
Bu devam filminde Teksas'taki bir hayalet kasabayı yeniden canlandırmak isteyen fenomenler, insan derisinden bir maske takan kötü şöhretli katil Deri Surat'la karşılaşır.
18/02/2022
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|BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
KOZMİK KID: 3. SEZON
Çocuk & Aile
Yerel Kahramanlar, Dünya'nın en büyük koruyucularına dönüşünce Kid'in süper kahramanlık hayalleri gerçek olur. Ancak bu muhteşem macerada bir terslik vardır.
03/02/2022
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|BİR NETFLIX DİZİSİ
SUÇA İTİLEN ÇOCUKLAR
Dram
Bir çocuk mahkemesindeki karmaşık davalara bakan sert bir yargıç, küçük yaştaki suçlulara karşı hissettiği nefreti adalet ve cezaya olan sıkı inancıyla dengeler.
Çok Yakında
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|BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
GABBY'NİN HAYAL EVİ: 4. SEZON
Çocuk & Aile
Gabby önderliğinde yeni dersler ve sürprizlerle dolu maceralara atılan Pandi, Çılgın Kedi, Kekedi, Karton Yavru Kedi ve diğer sevilen dostlara Floyd da eşlik ediyor.
01/02/2022
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|BİR NETFLIX FİLMİ
MADEA'NIN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ
Komedi
Geri dönen Madea, torununun oğlunun üniversite mezuniyet töreninde bir aile draması yaşanırken hiçbir saçmalığa müsamaha göstermiyor.
25/02/2022
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|BİR NETFLIX DİZİSİ
SWAP SHOP: 2. SEZON
Varyete Eğlence
Birinin çöpü bir başkasının kazancı. Deneyimli koleksiyoncular büyük paralar karşılığında satabilecekleri kelepir ürünleri bulmak için Tennessee'de yollara düşüyor.
16/02/2022
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|NETFLIX LİSANSLI İÇERİK
YEŞİL ŞÖVALYE
Dram
David Lowery'nin yönettiği Yeşil Şövalye, krallığa olan bağını kanıtlamak için kendisine meydan okuyan düşmanı Yeşil Şövalye'ye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Sir Gawain'in hikâyesini konu ediniyor.
11/02/2022
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