Netflix'ten Sürpriz Haber: Mindhunter 3. Sezon ile Geri Dönüyor

Netflix'in geçtiğimiz yıl "süresiz olarak durdurduğunu" açıkladığı sevilen dizisi Mindhunter'dan sürpriz haber geldi. Mindhunter 3. sezon ile geri dönmeye çok yakın...