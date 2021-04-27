Netflix'ten Sürpriz Haber: Mindhunter 3. Sezon ile Geri Dönüyor

Netflix, geçen yıl sevilen yapımı Mindhunter'ın süresiz olarak durdurulduğunu açıklamış ve dizinin hayranlarını büyük bir bilinmezin içerisinde bırakmıştı. Pek çok hayran, bu haberin ardından Mindhunter'ın üçüncü sezonunu göremeyeceğini düşünmüştü. Ama iyi haber Small Screen'den geldi: Seri katil temalı dizi, üçüncü sezonu ile geri dönebilir. Netflix'e yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Netflix ile dizinin yönetmeni, baş yapımcısı ve yardımcı dizi sorumlusu David Fincher arasındaki görüşmelerin tekrar başladığı söyleniyor.
Fincher, geçtiğimiz yılın sonlarında Netflix ile dört yıllık özel bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşmanın ilk meyvesi, Oscar'a aday gösterilen film Mank oldu. Mank'ın başarısı göz önüne alındığında, Fincher'ın Netflix ile olan ilişkisinin şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde olması muhtemel. Bu da Mindhunter'ın üçüncü sezon ile geri dönmesi için iyi bir fırsat olabilir.
Mindhunter'ın durdurulma kararının altında, hiç kuşkusuz devasa bütçesi yatıyordu. Fincher da, dizi hakkında konuşurken "pahalı bir şovdu" cümlesini kurmuştu.
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