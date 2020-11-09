Netflix, Televizyon Gibi Yayın Yapan 'Direct' İçin Test Yayınına Başladı

Netflix, ne izleyeceğine karar veremeyen üyeleri için "geleneksel TV benzeri" bir özellik sunmaya düşüyor. Hatta "Direct" ismini verdiği bu özellik için testlere başladı bile....

Netflix'ten "farklı" bir seçenek: Geleneksel TV!

Netflix'in en iyi ve çekici özelliklerinden biri, istediğiniz herhangi bir şeyi istediğiniz herhangi bir zamanda izleyebiliyor olmanız. Ancak bu durum, karar vermekte zorluk çeken kişilere pek yardımcı olmuyor; izlenebilecek çok fazla dizi ve film varken, bunları izleyebileceğimiz zaman görece olarak çok sınırlı. Bu karar verememe durumu da, Frandroid tarafından fark edilen, Netflix'in Fransa'da test etmeye başladığı yeni kanalı Direct'in arkasındaki fikri oluşturuyor. Menüdeki Direct bağlantısına tıkladığınızda önceden programlanmış ve popüler filmler, diziler ve belgesellerden oluşan bir akışa ulaşıyorsunuz ve hatta bu akış içerisinde geri sarma imkanı bile bulunmuyor. Başka bir deyişle, geleneksel TV'yi Netflix içerisinde yaşamaya başlıyorsunuz.

Direct adı verilen sistem Netflix'in web sürümü üzerinden Netflix aboneleri tarafından kullanılabilir olacak ve televizyon kanalları gibi belli bir yayın akışıyla yayın yapacak. Netflix, yeni sistemi Fransa'da test ediyor. Test için Fransa'nın seçilmesinin nedeni ise ülkede geleneksel TV yayıncılığının oldukça popüler olması ve insanların 'arkalarına yaslanarak' karşılarına gelen yayınları deneyimlemeyi sevmeleri.

5 Kasım'da Fransa'da bazı kullanıcılarla test yayınına başlayan Direct özelliği önümüzdeki ay ülkenin daha fazla bölgesine yayılacak. Fransa, 9 milyon üye ile Netflix'in en önemli pazarlarından biri ancak insanlar halen geleneksel TV yayınlarına fazlasıyla bağlı gözüküyorlar. Netflix'in bir basın açıklamasında belirttiğine göre "geleneksel TV tüketimi Fransa'da çok popüler. Pek çok izleyici neyi izleyeceklerini seçmekten kaçınmayı seviyor."

Netflix, yeni hizmeti duyuran açıklamasında, "Belki karar verme modunda değilsiniz veya yenisiniz ya da yeni ve farklı bir şeye şaşırmak istiyorsunuz" dedi.

Direct'i seçtiğiniz zaman Netflix size 24 saatlik bir program içerisinde nelerin olduğunu ve bunların zamanlarını gösteriyor. Program beş günlük bir süre içerisinde otomatik olarak oluşturuluyor ve sizin kişisel zevklerinizi değil, platform genelinde popüler olan yapımları temel alıyor.

Netflix Direct ile kanaldaki tüm izleyiciler aynı anda aynı programı izliyor olacak. Direct özelliği tercih eden kullanıcılar, kişiye özel olmayan, bir TV kanalı gibi programlanmış yayın akışını gerçek zamanlı olarak izleyebilecek.

Netflix koronavirüs pandemisinin başlangıcında önemli bir yükseliş yaşadı, 2020'nin ilk iki çeyreğinde listesine 26 milyon yeni abone ekledi. Bu rakam neredeyse 2019'a eşit.

Netflix Ağustos ayında da Karışık Çal özelliğini test etmişti.

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