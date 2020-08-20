Netflix, Yeni Bir Özelliği Daha Test Etmeye Başladı

Netflix, seçenekler arasında boğulanlar için yeni bir "Karışık Çal" düğmesini test ediyor. Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerine göre işleve profil ekranında, sağ tarafta bulunan bir düğme ile erişilebiliyor.
Karışık Çal düğmesine tıkladıktan sonra, karşınıza seveceğiniz bir içeriğin gelmesini umuyorsunuz. Bu sayede izlemekten çok aramakla geçen zamanınızdan tasarruf etmeniz amaçlanıyor. Elbette rastgele dolaşarak beğeneceğiniz bir içerik bulma olasılığınızın düşük olduğu söylenebilir.
İşlevi kullanırken daha önce seyrettiğiniz ve listenize kaydettiğiniz dizilerin hesaba katıldığı belirtiliyor. İşlev, şu an takip etmekte olduğunuz bir dizinin rastgele bir bölümünü de seçip oynatabiliyor.
Netflix, geçmişte benzer işlevleri test etmişti. Geçen sene test edilen "Rastgele Bölüm" işlevi, izlediğiniz dizilerden rastgele seçilen bir bölümü karşınıza getiriyordu. Geçen ay ise TV'lerde "Bir Şey Çal" düğmesi ortaya çıkmıştı. Netflix, tüm bu işlevlerin, zamanla tüm abonelere gelebilecek "Karışık Çal" işlevinin türevleri olduğunu söylüyor.
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